    鄭麗文將參加追思最高階共諜活動 王定宇：國民黨淪為中共附庸支黨部

    2025/11/07 14:52 即時新聞／綜合報導
    國民黨新任黨主席鄭麗文明日預計參加一場「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。根據採訪通知，這場大會最主要追思對象，是1950年所破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石；鄭麗文代表國民黨出席，被解讀是敵我不分，接受中共的史觀。（本報資料照、中央社資料照，本報合成）

    國民黨席鄭麗文明日預計參加一場「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，據採訪通知，這場大會最主要追思對象，是1950年所破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石。對此，民進黨立委王定宇譴責，這是「敵我錯置、對中華民國台灣的直接背叛，中國國民黨淪為中共附庸支黨部」！

    「中國國民黨主席竟然追思最高階共諜！」王定宇今日於臉書發文提及，國民黨黨主席追思共產黨共諜為先烈，這是直接站在中共的立場，簡直是對著蔣介石臉上吐口水、對著因為共諜洩密而犧牲的國軍豎中指，更是敵我錯置、對中華民國台灣的直接背叛，中國國民黨淪為中共附庸支黨部！

    網友看到PO文後痛斥「我看是快要滅黨了」、「全世界應該只有她會把敵方匪諜當烈士膜拜」、「別再說別人都扣他們紅帽子了」。

    國民黨主席鄭麗文今下午受訪證實，明天她將參加「2025年50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，面對外界質疑該活動追思對象包括高階共諜吳石等人，鄭麗文表示，台灣已經民主轉型幾十年，是一個充分尊重言論自由與思想的地方，明天她出席該活動就是希望兩岸和解、和平，每一個人都不需要再為個人政治信仰付出代價。

