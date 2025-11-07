鄭麗文將參加追思最高階共諜活動 王定宇：國民黨淪為中共附庸支黨部

國民黨新任黨主席鄭麗文明日預計參加一場「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。根據採訪通知，這場大會最主要追思對象，是1950年所破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石；鄭麗文代表國民黨出席，被解讀是敵我不分，接受中共的史觀。（本報資料照、中央社資料照，本報合成）

國民黨席鄭麗文明日預計參加一場「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，據採訪通知，這場大會最主要追思對象，是1950年所破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石。對此，民進黨立委王定宇譴責，這是「敵我錯置、對中華民國台灣的直接背叛，中國國民黨淪為中共附庸支黨部」！

「中國國民黨主席竟然追思最高階共諜！」王定宇今日於臉書發文提及，國民黨黨主席追思共產黨共諜為先烈，這是直接站在中共的立場，簡直是對著蔣介石臉上吐口水、對著因為共諜洩密而犧牲的國軍豎中指，更是敵我錯置、對中華民國台灣的直接背叛，中國國民黨淪為中共附庸支黨部！

請繼續往下閱讀...

網友看到PO文後痛斥「我看是快要滅黨了」、「全世界應該只有她會把敵方匪諜當烈士膜拜」、「別再說別人都扣他們紅帽子了」。

國民黨主席鄭麗文今下午受訪證實，明天她將參加「2025年50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，面對外界質疑該活動追思對象包括高階共諜吳石等人，鄭麗文表示，台灣已經民主轉型幾十年，是一個充分尊重言論自由與思想的地方，明天她出席該活動就是希望兩岸和解、和平，每一個人都不需要再為個人政治信仰付出代價。

相關新聞請見︰

獨家》敵我不分！鄭麗文明參加統派活動「追思先烈」最高階共諜將官吳石

｢密使一號｣吳石提供中共絕密軍事機密 包括台灣各戰略登陸點

挨批追思高階共諜吳石 鄭麗文：每個人不需再為政治信仰付出代價

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法