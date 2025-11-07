台南市長選戰升溫！陳亭妃推首支短片 再嗆謝龍介最怕「6戰6輸」

民進黨立委陳亭妃今天召開記者會，發布「讓我們的孩子，平安長大」形象影片。（記者塗建榮攝）

民進黨2026台南市長初選領表登記在即，立委陳亭妃今（7日）發表系列形象影片，以主視角的「溫暖篇」開啟第一波，希望讓市民安心、信任感。陳也直言，國民黨立委謝龍介不演了，因為最害怕6戰6輸給自己，呼籲不必太關心民進黨初選。

陳亭妃今天在立法院召開記者會，發布「讓我們的孩子，平安長大」形象影片。陳表示，她延續從家出發的想法，透過真實互動的鏡頭語言，展現長期在教育、托育、社福政策上的推動成果，也象徵她從「台南自己的女兒」，走向「陪伴每一個家庭的力量」。

陳亭妃也強調，政治不只是競爭，更是對生活的責任，「我希望這系列影片，能讓大家感受到一個女性、一位政治人物，對這座城市與下一代最真誠的心。」

席間，媒體鎖定日益白熱化的黨內初選戰況，對手林俊憲同時在立法院參與記者會，是否隔空較勁？陳亭妃回應，大家不要想那麼多，剩兩個多月就要初選民調，每個人都會在關鍵時刻表達呈現，黨內初選將以最和平、最能讓人民放心的方式完成。

至於國民黨立委謝龍介動作頻頻，陳亭妃反批，謝應該要關心自己，在臉書或YouTube直播特別關心民進黨初選，是在擔心什麼、害怕什麼？都不演了，直接把名字都講出來，讓人匪夷所思。

陳亭妃強調，麻煩謝龍介不用太關心，初選是民進黨內競爭，一定會推出最強的候選人，「謝龍介最害怕的就是陳亭妃，因為害怕6戰6輸陳亭妃，這是他心裡最擔憂、最害怕的地方」。

