傻眼！中市府今赴議會專案報告 報告人竟是「被免職局長」

台中市政府今送議會專案報告書面資料，遭免職的農業局長張敬昌、環保局長陳宏益竟列報告人。（記者蘇孟娟攝）

台中市10月22日爆非洲豬瘟，成台灣防疫破口，台中市政府今赴議會進行非洲豬瘟事件專案報告，但市府準備的專案報告書面資料上的報告人，竟是昨日已被免職的農業局長張敬昌、環保局長陳宏益，讓不少議員傻眼；台中市議員林德宇當場發飆，斥連這種事都做不好，市府藐視議會、規避監督究責；議長張清照則幫緩頰，「人員昨天才變」，今有附紙本公文補正與會代理人員。

台中市爆非洲豬瘟，因台中市政府相關疫調跟防疫作為荒腔走板，各界強烈撻伐，台中市議會緊急調整議程，台中市政府今到議會進行非洲豬瘟事件專案報告，也是台中市長盧秀燕及團隊自疫情爆發以來，首度進議場面對議員監督。

請繼續往下閱讀...

今日專案報告備受議員重視，議員出席率高，不過，眾人進議場赫然發現市府提供的專案報告書面資料中，昨日已被免職的張敬昌及陳宏益竟大剌剌被列在封面5名報告人之列。

林德宇利用會議詢問開砲，強調2位局長昨已下台，市府有近一天的時間準備，結果專案報告的報告人已經不在場，市府只送兩張公文，指環保局是由副局長陳政良、農業局是由副局長蔡勇勝等代理敷衍了事。

他抨擊，甚至內部報告缺漏、錯誤送甚至造假，昨日以前也都被多名議員點出來，卻連改都不改仍硬送給議員，該做的都做不好，該來究責的人也不敢進來，根本藐視議會，規避監督，連這種錯誤都可以無視，難怪防疫作為荒腔走板。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法