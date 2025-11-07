為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    南高屏540萬人生活圈成形 7綠委爭取南台灣24小時機場

    2025/11/07 13:46 記者陳政宇／台北報導
    民進黨立委許智傑等人，今天在立法院舉辦「南高屏大生活圈，區域經濟共榮發展」記者會。（記者方賓照攝）

    民進黨立委許智傑等人，今天在立法院舉辦「南高屏大生活圈，區域經濟共榮發展」記者會。（記者方賓照攝）

    許智傑等7位民進黨立委今（7日）齊聚一堂，呼籲打造南高屏540萬人口區域經濟體，成為台灣第二大生活圈，推動交通建設、金融服務、科技產業、觀光行銷、農業經濟、雙語教育等面向，並爭取南台灣24小時國際型機場。

    許智傑、林俊憲、郭國文、邱志偉、鍾佳濱、徐富癸、伍麗華等7位立委，今於立法院共同召開「南高屏大生活圈，區域經濟共榮發展」記者會，主張南北平衡、南高屏共榮。

    許智傑指出，南高屏大生活圈的人口規模已達約540萬人，具備形成完整區域經濟圈的條件，世界上500萬左右人口規模的城市，例如新加坡、日本大阪、澳洲雪梨、美國芝加哥等大城市；而南高屏大生活圈也已具備完整產業布局，包科技業、農業、觀光及海空港物流，生活圈內勞動力完整、通勤圈擴大、文化多元豐富，具備吸引大型企業投資、形成南部自主經濟圈。

    林俊憲表示，他已成功推動台南直飛熊本與沖繩航線，未來將拓展更多航點，並針對機場內設施進行改善，讓南部民眾有更完整及多元的選擇，並與高雄機場共同分擔南臺灣的航空運輸量。

    郭國文也說，台南機場終於也爭取到國際航線，年底可以直飛日本，未來在新機場達成前，會繼續爭取更多不同航線。

    邱志偉表示，他將要求政府提供更多政策誘因，強化南部國際航線能量，落實南北發展均衡。期待高雄機場宵禁問題能獲得轉圜，未來可配合航班時間帶，讓南部民眾能在高雄機場直接啟程，不必再舟車勞頓北上桃園搭機。

    伍麗華期待，若高雄有24小時的國際型機場，將會成為未來南高屏、台東族人及國際旅客的重要交流樞紐。

    鍾佳濱建議，應及早評估半導體產業未來10年需求，及早在南部，甚至是屏東規劃興建國際貨運機場。

    徐富癸也推薦，屏東恆春機場很適合推動季節包機，在新機場推動成功前，應該要先強化現有機場角色，也會繼續爭取直飛屏東的航線。

