    首頁 > 政治

    稱非洲豬瘟疫區帶肉入境「首犯免罰」 盧秀燕又被打臉

    2025/11/07 13:54 記者蔡淑媛／台中報導
    針對違規攜帶非洲豬瘟疫區肉品入境，盧秀燕答詢，第1次違規攜帶疫區肉品入境免罰的說法被指錯誤，依動傳法首次就開罰20萬。（記者蔡淑媛攝）

    台中豬場爆發非洲豬瘟，成為台灣防疫破口。台中市議會今（7）日進行專案報告，市長盧秀燕在答詢時表示，「第1次違規攜帶疫區肉品入境免罰，第2次才會開罰」，此說法隨即引發外界質疑；依據《動物傳染病防治條例》明文規定，自非洲豬瘟疫區違規攜帶豬肉製品入境者，首次違規即應處20萬元罰鍰，再犯者則加重處罰至100萬元，並非如市長所言「首犯免罰」。

    農業部早在2018年中國爆發非洲豬瘟疫情後，中央就針對相關品項訂定防疫規範，包括加工肉品真空包裝、含肉泡麵、肉鬆蛋捲、火腿腸、豬肉乾、香腸等，都禁止攜帶入境台灣，防檢署指出，若被查獲違規攜帶豬肉製品，初犯即罰20萬元，第2次（含）以上再犯則罰100萬元。

    此外，對於網購電商及國際郵包夾帶豬肉製品的違規行為，動傳法同樣規定：若查獲自非洲豬瘟疫區寄入的豬肉製品，將依規開罰收件人，首次違規裁處20萬元罰鍰，再犯者則加重至100萬元。

    防檢署提醒，非洲豬瘟病毒具有高度傳染性與環境穩定性，只要違規攜帶豬肉製品入境，就可能造成嚴重防疫破口。民眾切勿以身試法，以免重罰上身並危及國內畜牧產業安全。

