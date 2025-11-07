為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    NCC人事同意權案 藍白封殺下全數遭否決

    2025/11/07 12:29 記者林欣漢／台北報導
    立法院今天進行NCC人事同意權行使投票。（記者方賓照攝）

    立法院今天進行NCC人事同意權行使投票。（記者方賓照攝）

    立法院會今日行使國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權。民進黨團表態全數支持，國民黨團、民眾黨團則在投票前均表態將對所有被提名人投下不同意票。最後投票結果，4位被提名人皆得到50張同意票，60張不同意票，無法跨過同意權門檻；民進黨立委范雲、國民黨立委游顥、民眾黨立委林憶君3人未領票。

    行政院7月底提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、國立政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威及世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯為NCC委員，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委。

    立法院會今日將NCC人事同意權案排入院會議程，宣讀完報告事項後，便接續進行同意權行使事項，上午10時26分開始投票，至上午11時26分截止投票。投票結果，4位被提名人皆得到50張同意票，60張不同意票，無法跨過同意權門檻；民進黨立委范雲、國民黨立委游顥、民眾黨立委林憶君3人未領票。

    NCC人事同意權行使投票開票結果，均未通過。（記者方賓照攝）

    NCC人事同意權行使投票開票結果，均未通過。（記者方賓照攝）

    立法院長韓國瑜。（記者方賓照攝）

    立法院長韓國瑜。（記者方賓照攝）

