嘉市、屏東、澎湖未公布明年度預算書 地方預算編列差額逾2200億

時代力量今天與民團舉辦「8488億錢進地方，全民一起看預算：地方預算看不到、查不到、來不及審！財政監督不能等！」記者會。（記者塗建榮攝）

新版「財政收支劃分法」修法後，明年度地方政府統籌分配稅款雖大幅增加4027億，但地方政府實際編列的預算卻遠不如預期。時代力量今天偕民團召開記者會揭露，地方政府實際編列的預算差額高達2200億以上，並點名嘉義市、屏東縣、澎湖縣等3縣市至今仍未公布115年預算書，要求中央與地方應全面落實財政監督透明化。

時代力量黨主席王婉諭指出，去年底倉促通過的新版《財政收支劃分法》，使縣市統籌分配款暴增至8488億元，創下地方財政史上新高。攤開地方預算發現，在有公開預算或提供資料的21縣市中，財政部公告新增的統籌分配款高達3494億元，但各縣市總預算案僅增加1212億元，兩者相差了2282億元。

請繼續往下閱讀...

王婉諭批評，這是財劃法草率修法，未同步調整事權和補助款分配規則的惡果。中央削減原有的計畫型補助款並將部分改為一般性補助款，導致許多地方政府未將調整後的補助收入編入預算，未來各縣市勢必以追加預算方式處理，恐使議會監督失靈。她提到，追加預算的審查往往比總預算更為匆促、草率，極有可能變成地方政府額外的「小金庫」。

歐噴公司創辦人王向榮指出，依《地方制度法》跟規定，縣市政府應於10月31日前送預算案至議會，但截至今日，嘉義市、屏東縣、澎湖縣等3縣市仍未在網站上公布115年總預算書。即便公開預算書，也常面臨「有公開、沒透明」的困境，地方政府總預算動輒數千至上萬頁，議員難以在短會期內有品質地審查，彰化縣和連江縣甚至以無法搜尋、複製文字的掃描圖片PDF檔公開預算書，形同增加審查難度，嚴重削弱議會監督能量。

王向榮提出3項呼籲，首先，內政部應修正《地方制度法》，要求縣市政府將預算書送交議會的「同時」必須「公開上網」。二、各縣市政府應向金門、連江、雲林縣看齊，統一集中發布單位預算，而非讓民眾至數十個局處網站拼湊。三、呼籲主計總處協助各縣市產製「機器可讀」的資料格式，主動提供可搜尋、可統計的數據。

台南新芽協會理事長洪敬舒認為，地方議會資訊揭露的不足，是許多縣市難以開展民間監督力量的主要挑戰。雖然2020年《地方立法機關組織準則》已強化透明機制，要求大會會議全程直播，但實質上許多議事爭議與決議多在「委員會會議」中形成。他說，委員會會議影像可延遲15日內才公開，完整的議事錄甚至可延遲至6個月，建議各縣市議會應全面加速議事資訊的公開時程，讓陽光真正照進議事空間。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法