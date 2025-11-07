佈局2026大選 民進黨宜蘭縣黨部公布首波縣議員提名

羅東鎮現任議員呂惠卿。（民進黨宜蘭縣黨部提供）

佈局2026大選，民進黨宜蘭縣黨部今天公布首波縣議員提名，包括羅東等5鄉鎮共7人；縣黨部表示，這7位參選人皆是民進黨宜蘭縣的堅強戰力。

縣黨部表示，今天公佈的鄉鎮包括頭城鎮、羅東鎮、五結鄉、冬山鄉、三星鄉，皆是已完成登記且不需進行初選或已完成協調式民調的縣議員參選人，7人分別為頭城鎮現任議員林詩穎；羅東鎮現任議員謝家倫、呂惠卿及前議員薛呈懿；五結鄉前議員張明華；冬山鄉現任議員林佩螢；三星鄉游雅絢。

黨部表示，這7位參選人不僅在公共事務經驗豐富，更以行動關懷社會、服務鄉里，深受民眾肯定，民進黨將以攜手宜蘭、共創榮光的目標，持續深化地方連結，並以完善的選戰策略與組織力量，守護宜蘭進步價值，迎向勝選的目標。

根據民進黨宜蘭縣黨部第4、5類公職人員選舉登記提名公告，登記參選頭城鎮、五結鄉、冬山鄉及三星鄉的4人，皆屬於符合提名名額的鄉鎮區域；羅東鎮則經協調式民調後，產生3名人選；此外，五結鄉除提名張明華，另與現任無黨籍議員沈信雄結盟。

羅東鎮現任議員謝家倫。（民進黨宜蘭縣黨部提供）

羅東鎮前議員薛呈懿。（民進黨宜蘭縣黨部提供）

頭城鎮現任議員林詩穎。（民進黨宜蘭縣黨部提供）

冬山鄉現任議員林佩螢。（民進黨宜蘭縣黨部提供）

五結鄉前議員張明華。（民進黨宜蘭縣黨部提供）

三星鄉游雅絢。（民進黨宜蘭縣黨部提供）

