    首頁 > 政治

    打臉竹市消防局長讓姪女暫住官舍 爆料者：至少持續2年

    2025/11/07 12:06 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市消防局長李世恭遭爆料讓姪女住局長官舍，爆料者稱已持續至少2年以上，並提供對話截圖證明。（讀者提供）

    新竹市消防局長李世恭遭爆料讓姪女住局長官舍，爆料者稱已持續至少2年以上，並提供對話截圖證明。（讀者提供）

    新竹市消防局長李世恭遭爆料讓非直系家屬（姪女）1家3口住在消防局樓上的局長官舍，且疑用公務車接送姪女小孩，李世恭回應因姪女聲請保護令，基於保護才協助暫住。但爆料者打臉李世恭說法，也提供相關托兒所接送及對話截圖顯示，李世恭姪女住在官舍至少長達2年以上，且李世恭疑長期利用上班時間協助接送姪女小孩，稱李世恭是用特權使用公家資源，消防局基層早就看不下去，就連基層也嘆值班還要幫局長官舍簽收餐點及物品，形同把值班消防員當保全使喚。

    對此，市議員劉崇顯受訪也提到，確實很多議員都收到李世恭違反官舍使用的相關爆料資料，籲李世恭誠實面對，針對李世恭親屬受家暴聲請保護令才暫時安置在官舍說法，雖能同理心看待，但社會處有相關的緊急安置資源，李世恭不應將公家的職務官舍當成家暴緊急庇護所，也不應將濫用公家資源當做協助家人的擋箭牌，要求市府應撤查及了解是否有長期使用公務資源情形，更提醒李世恭應誠實面對，不要讓爆料者擠牙膏般持續爆料，應向市民說清楚。

    市府政風處表示，本案消防局長已主動自請調查，政風處刻正派員了解中。

    李世恭則強調，跟昨天的聲明一樣，他的姪女及2名幼兒僅目前短期在其官舍暫時庇護，且姪女與相關對照2人目前也在法律訴訟中，至於公務車接送幼兒部份如查有屬實，也會依規接受議處。

    新竹市消防局長李世恭遭爆料讓姪女住局長官舍。（資料照，記者洪美秀攝）

    新竹市消防局長李世恭遭爆料讓姪女住局長官舍。（資料照，記者洪美秀攝）

    新竹市消防局長李世恭被爆用公務車接送姪女小孩上下課。（讀者提供）

    新竹市消防局長李世恭被爆用公務車接送姪女小孩上下課。（讀者提供）

    李世恭疑長期利用上班時間協助接送姪女小孩。（讀者提供）

    李世恭疑長期利用上班時間協助接送姪女小孩。（讀者提供）

    熱門推播