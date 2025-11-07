小草稱「統一是民進黨和台獨要擔心的事」 李忠憲：美國飛彈飛來能否還笑？

成功大學教授李忠憲。（資料照）

先前網路流傳一段小草受訪影片，影片中小草笑稱不怕中國統一，因為「那是民進黨和台獨要擔心的事。」對此，成功大學教授李忠憲表示，當中國統一的時候，那時候，被併吞的不只是民進黨，而是整個島嶼的尊嚴。如果美國的飛彈真的飛來，也分不清誰是「台獨」。不知道那時候，他們仍否像今天一樣，開心地大笑？

李忠憲在臉書PO文表示，看到一個訪問小草的影片，問他們害不害怕被中國統一，4個年輕人都笑了。有人回答：「那是民進黨和台獨要擔心的事。」主持人說他們很幽默，李忠憲也覺得他們很幽默。只是這種幽默，像是一種對未來的放棄。假如2028年藍白掌握總統與立法院，半導體將不再是台灣的護國神山，而會變成最大的麻煩。那時候，他也許會開始懷疑，當年反紫光的運動是否並不是對台灣最有利的選擇。

請繼續往下閱讀...

李忠憲指出，避免戰爭，中國國民黨要聽習近平的話，一方面改變人口結構，讓中國人變成台灣的大多數選民；另一方面把經濟資源、特別是半導體產業鏈，源源不斷地輸送給中國。這樣的結果，不只是台灣問題，更是美中衝突的新引線，有人曾問，台灣要想清楚，到底要跟中國打仗，還是要跟美國打仗。未來，也許真的會面臨這樣的選擇。

李忠憲續指，小草笑的那一刻，我確實也笑了。不是因為覺得他們幽默，而是因為那笑聲裡藏著深深的悲哀。當一群年輕人把「被中國統一」當成與己無關的笑話時，幽默就成了一種逃避，一種拒絕面對命運的防衛機制，也許在2028年之後，藍白掌權、國家方向逆轉、半導體成為「問題」的那一天，他們才會發現——自己笑過的話題，早已成為現實的壓力。當中國掌控人口與經濟命脈，當台灣被迫在中美之間選邊站，真正可怕的，不是被統一的那一刻，而是人們早在笑聲中，主動放棄了思考與選擇的自由。

李忠憲直言，到那時候，被併吞的不只是民進黨，而是整個島嶼的尊嚴。如果美國的飛彈真的飛來，也分不清誰是「台獨」。不知道那時候，他們仍否像今天一樣，開心地大笑？他覺得自己應該會開懷大笑，不管對什麼事情，先笑就對了，人生本來就沒有意義，不笑難道要哭嗎？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法