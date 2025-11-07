黃國昌嗆不要提岳父 沈榮欽：自己先提卻要別人不可以談

對於黃國昌說「有事衝著他去，不要談到岳家」，沈榮欽發文表示「明明是你自己先主動提到岳父，怎麼被抓包說謊後，又要別人不可以談到你岳父？」。（資料照）

針對黃國昌日前宣稱「岳父從未在中國做生意」，加拿大約克大學副教授沈榮欽於本月5日發文質疑，之前媒體報導過黃國昌岳父高熙治在中國經商，還被法院證實報導不假。對此黃國昌昨除了反嗆，和媒體的官司是他勝訴，質疑拿舊聞出來炒，也宣稱「我岳父在大陸即使有經商又如何」。今日沈榮欽對此發文表示，「不怎麼樣，就是證明你說謊了呀」，他也直言「明明是你自己先主動提到岳父，怎麼被抓包說謊後，又要別人不可以談到你岳父？」

民進黨立委沈伯洋父親的貿易公司先前被中國海關撤銷登記，陸委會發言人梁文傑曾表示，中國也曾對民眾黨主席黃國昌做過類似的事，「當年的黃國昌就是現在的沈伯洋」，黃國昌卻反駁稱「岳父從未在中國做生意」。沈榮欽對此發文質疑之前就有媒體報導此事。

但黃國昌昨日先是宣稱「媒體都登報道歉了，拿舊聞出來炒很可笑」，並稱「有什麼事衝著我來，一天到晚在問我岳父的事情，那不是很可笑嗎，我岳父是一個獨立自主的主體，退一千萬步講，我岳父在大陸即使有經商又如何，重點就是沒有嘛！」

沈榮欽在臉書發文指出，有記者拿他的臉書貼文，問黃國昌宣稱「岳父從未在大陸做生意」是否說謊，針對黃國昌的回覆，他有兩個感想。

其一，其實這不是第一次記者拿他的臉書去問黃國昌，上次問到時，黃國昌閃躲問題，反而對他人身攻擊，說：「對一個支持林智堅論文抄襲的人的問題沒什麼好回答的」。

沈榮欽強調，這是黃國昌對他的抹黑，在他貼文中唯二談到林智堅論文案，完全沒有提到支持之意。他批評黃國昌用抹黑人格來轉移問題焦點，從那時起他便開始說，問A答B是黃國昌的風格。

沈榮欽提到，當時還有一個插曲，黃國昌因為立場丕變，引來不少批評，黃國昌便一律將所有批評他的人打為綠營側翼。但是就在黃國昌抹黑他後，「不禮貌鄉民團」粉專立刻同步照抄黃國昌的回答攻擊他，在他以證據說明這是抹黑之後，「不禮貌鄉民團」便刪文，當作這件事從未發生，不過也和黃國昌一樣，都沒有道歉，倒是讓他見識到何謂真正側翼。

第二個感想是，在本次黃國昌的回答也是一貫的套路，先是否認，接著說和旺中的官司是黃國昌勝訴。對此沈榮欽質疑，這是只能騙小草的伎倆，並指「旺中報導有不實之處，和法院認證他岳父在中國有投資是兩回事」。他也直言「還是黃國昌要說投資中國近八億台幣成立公司不算做生意？」

沈榮欽也諷刺，黃國昌最後被逼急了，便怒道：「我岳父在大陸有做生意又怎麼樣？」沈榮欽對此表示「不怎麼樣，就是證明你說謊了呀，這也正是我貼文原意，如今你親口證實罷了」。

對於黃國昌說「有事衝著他去，不要談到岳家」，沈榮欽也訝異表示「明明是你自己先主動提到岳父，想藉此羞辱沈伯洋的父親，怎麼被抓包說謊後，又要別人不可以談到你岳父？」

沈榮欽在文末也直言，「儘管如此，還是請記者先生小姐不必再拿這件事情去問他了，他承認說謊就好，讓這件事到此打住，還是讓把寶貴的新聞資源放在他的政治跟監案上吧」。

