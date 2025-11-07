雙城論壇傳12/25上海登場 蔣萬安：確切時間還沒有定下來

外傳雙城論壇將在12月25日登場，台北市長蔣萬安今受訪表示，確切時間還沒有定下來，目前持續與上海方溝通協調。（記者田裕華攝）

今年台北上海雙城論壇原定在9月舉行，卡關在MOU內容而延後，台北市長蔣萬安日前在議會質詢時表示，「會在年底舉辦」，不過外界有傳言雙城論壇確定將在12月25日至27日登場。台北市長蔣萬安今早受訪表示，確切時間還沒有定下來，目前持續與上海方溝通協調。

台北市與上海市今年的雙城論壇原本預計在9月25日、26日舉辦，後續卡關在MOU內容需要大幅修正，且依法須重新簽核，時間上完全來不及，因此北市府在討論後決定延後舉辦時間。

今傳出雙城論壇將在12月25日舉辦，蔣萬安受訪表示，時間都沒有定，其實都還是需要跟上海方持續協調，一定會秉持着對等、尊嚴、善意 互惠的原則來舉辦，目前當然是希望能夠朝向可以順利成行的方向來規劃。

