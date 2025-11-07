為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    劉和然形象照致敬許光漢被酸爆 徐巧芯示警創意哏：90％都在黑你

    2025/11/07 12:57 記者劉宛琳、黃子暘／綜合報導
    爭取參選下屆新北市長的國民黨籍新北市副市長劉和然昨天在臉書釋出影片，拿許光漢的面具遮住自己的臉，表示「致敬許光漢」，引發部分許的粉絲不滿。（截自臉書）

    爭取參選下屆新北市長的國民黨籍新北市副市長劉和然，昨天在臉書釋出影片，拿許光漢的面具遮住自己的臉，表示「致敬許光漢」，引發部分許的粉絲不滿；對此，國民黨立委徐巧芯今天受訪表示，當事人可能只是覺得有趣、想製造亮點，但政治人物做創意哏的時候，也要考量「大家說哪個政治人物像明星誰誰誰，這種90%都在黑你！」

    劉和然：謝謝大家的提醒和意見

    劉和然回應說，許光漢是他很欣賞的優秀演員，認真、專業代表台灣年輕世代的魅力，臉書的影片是想用比較輕鬆的方式向許光漢致敬，也提醒自己在忙碌的市政之餘，要保持熱情、保持初心；劉和然表示，謝謝大家的提醒和意見，未來會繼續用創意，讓新北市政更貼近市民，也希望大家多給年輕、創新的嘗試空間。

    徐巧芯指出，有時候當事人是覺得有趣，希望製造新聞亮點，但網路上感覺是捧你，但實際上是踩你，就像之前桃園市議員凌濤被講是「桃園朴寶劍」，之前她去花蓮協助救災時，也有人刻意把她跟啦啦隊成員去做類比， 但這也並非她個人所用，她也沒有這樣的感覺。

    她說， 但透過這種方式可能就可以實踐一個「高級黑」，雖然我們個人並沒有這種想法，但一旦被套上這個邏輯後 ，反而讓這些粉絲非常不滿、反過來出征，所以政治人物在做創意哏的時候要先考量，例如過去大家說哪個政治人物像明星誰誰誰，「這種90%都在黑你啦！」可能10%有像，但通常都是「像不好的，不會像好的。」

    徐巧芯認為，如果誤以為說類似的做法都是在幫忙，然後自己也不小心上車的話，引起一些粉絲的不滿也是非常正常。

    國民黨立委徐巧芯。（資料照）

