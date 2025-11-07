綠委助理曝他「閉目養神」照 謝龍介：小動作我概括承受

國民黨立委謝龍介。（記者林欣漢攝）

國民黨立委謝龍介昨天在立法院司法及法制委員會被拍到「閉目養神」的照片，謝龍介今日受訪表示，此風不可長，他在那之前已經先後到教育、國防等委員會質詢過，之後與民進黨立委莊瑞雄談話，「轉過頭就是兩秒鐘的截圖」，那時候他是在等待表決。民進黨不要用這種小玩意、小手段，可以直球、正面對決，民進黨就是這樣子，不敢開大門、走大路，在委員會針對政策進行討論，昨天停砍年金，他們很不爽就做這種小動作，「我是概括承受」。

民進黨國會助理周軒昨天在社群媒體PO出一張謝龍介在座位上「雙目緊閉」的照片，並表示，「線人意外捕捉到這位委員為了等候最後的表決，一路堅持到最後的堅毅身影。想必藍白的支持者，看了這位委員這樣子為把年改改回去的努力，也會為之動容」。

另外，對於國民黨台南市長初選，謝龍介表示，他上禮拜已經公開看板，呼籲民眾不管接到什麼民調電話，都是唯一支持謝龍介，民進黨也沒有藉口說國民黨介入他們的初選，而且他有自己的步調，國民黨最大的對手不是陳亭妃，也不是林俊憲，國民黨最終的對手是賴清德，賴總統必須捍衛台南他的本命區，所以國民黨所有的選戰步調，最後都要與賴總統對決。

謝龍介強調，他會按既有步調與賴總統對決，因為台南就是賴總統的本命區，明年一定會撲天蓋地的把所有資源固守在本命區，他會按照自己的步調來布局，一向尊重黨的機制，但是會按照自己的步調來布局。

