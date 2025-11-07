為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    健保新制引討論！林楚茵喊話藍白放棄「中配六改四」守住台灣人使用健保權利

    2025/11/07 11:20 記者李文馨／台北報導
    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    衛福部研擬健保補充保費3大改革，包括租金、利息、股利導入年度結算制引發討論，行政院長卓榮泰昨晚指示暫緩具爭議規劃。民進黨立委林楚茵表示，衛福部研議修改補充保費徵收條件，這引發民眾相對剝奪感，雖然「開源」是好事，但是藍白正忙著擴大的中配父母納保條件，正是無法節流的原因之一。

    林楚茵指出，馬英九時代，早已先為中國籍配偶開後門，讓中國籍配偶原先居留6年才能納保，變成居留6個月就能納保，又為中國籍配偶的父母開了後門，讓他們原先要8年才能申請來台定居用健保，改成6年，這已是其他所有外配父母都沒有的特殊待遇。

    林楚茵續指，國民黨與民眾黨現在還聯手強推中配6改4，修改「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第17條，讓中國籍配偶提早2年取得中華民國身分證；這也進一步讓那些高齡、高醫療需求的中國籍父母提早2年就取得排隊納保的資格。

    林楚茵批評，一邊喊健保沒錢，一邊急著開門擴大破口。請藍白放棄「中配六改四」，守住台灣人使用健保的權利；行政院也應該審慎評估、凝聚共識，而不是倉促修改徵收補充保費的條件。

    立委林楚茵表示，請藍白放棄「中配六改四」，守住台灣人使用健保的權利；行政院也應該審慎評估、凝聚共識，而不是倉促修改徵收補充保費的條件。（林楚茵辦公室提供）

    立委林楚茵表示，請藍白放棄「中配六改四」，守住台灣人使用健保的權利；行政院也應該審慎評估、凝聚共識，而不是倉促修改徵收補充保費的條件。（林楚茵辦公室提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播