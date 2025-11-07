健保新制引討論！林楚茵喊話藍白放棄「中配六改四」守住台灣人使用健保權利

民進黨立委林楚茵。（資料照）

衛福部研擬健保補充保費3大改革，包括租金、利息、股利導入年度結算制引發討論，行政院長卓榮泰昨晚指示暫緩具爭議規劃。民進黨立委林楚茵表示，衛福部研議修改補充保費徵收條件，這引發民眾相對剝奪感，雖然「開源」是好事，但是藍白正忙著擴大的中配父母納保條件，正是無法節流的原因之一。

林楚茵指出，馬英九時代，早已先為中國籍配偶開後門，讓中國籍配偶原先居留6年才能納保，變成居留6個月就能納保，又為中國籍配偶的父母開了後門，讓他們原先要8年才能申請來台定居用健保，改成6年，這已是其他所有外配父母都沒有的特殊待遇。

林楚茵續指，國民黨與民眾黨現在還聯手強推中配6改4，修改「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第17條，讓中國籍配偶提早2年取得中華民國身分證；這也進一步讓那些高齡、高醫療需求的中國籍父母提早2年就取得排隊納保的資格。

林楚茵批評，一邊喊健保沒錢，一邊急著開門擴大破口。請藍白放棄「中配六改四」，守住台灣人使用健保的權利；行政院也應該審慎評估、凝聚共識，而不是倉促修改徵收補充保費的條件。

立委林楚茵表示，請藍白放棄「中配六改四」，守住台灣人使用健保的權利；行政院也應該審慎評估、凝聚共識，而不是倉促修改徵收補充保費的條件。（林楚茵辦公室提供）

