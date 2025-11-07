豬瘟防疫頻出包盧秀燕道歉 江和樹稱「中央不用道歉嗎？」網酸爆

民眾黨議員江和樹留言稱「盧媽媽道歉了，中央不用道歉嗎」，引發網友批評，政治工作者周軒也諷刺「你過去一週上遍媒體狂轟台中市政府，現在突然想迴轉喔？」（圖擷自臉書）

台中市爆非洲豬瘟破口，市府防疫作為狀況百出，市長盧秀燕遭外界質疑甩鍋基層卸責，昨日才終於致歉，在其臉書發文底下雖有不少民眾砲轟，但也有許多藍營人士紛紛現身留言為她加油打氣，其中民眾黨議員江和樹甚至留言稱「盧媽媽道歉了，中央不用道歉嗎」，引發網友批評，政治工作者周軒也諷刺「你過去一週上遍媒體狂轟台中市政府，現在突然想迴轉喔？」

非洲豬瘟問題近期引發外界高度關注，近日盧秀燕還一度聲稱「及時拆彈、化解危機」，引發外界砲轟，昨日盧秀燕終於出面道歉，下午也在臉書發文致歉，並稱「媽媽做不好，一樣要檢討改進」、「在整個防疫過程當中，我們做得不夠好，身為市長，我必須概括承受，我應該要道歉」。

在發文底下雖持續有網友留言批評，但也可看到許多藍營人士則是現身打氣，像是發言人李明璇留言「辛苦了！中央地方齊心努力」，立委王鴻薇說「市長及第一線工作人員加油，繼續努力防疫」，立委許宇甄喊話「盧市長加油！」，台北市議員鍾沛君則說「後事之師，市長加油！」台北市議員張斯綱表示「檢討再進步！加油」，前立委沈智慧則說「秀燕市長加油成功！市府團隊合作無間，辛苦了！」

更奇妙的是，民眾黨議員江和樹也留言稱「盧媽媽道歉了，中央不用道歉嗎，市府的態度看到檢討跟改進，這就是人民要的政府！加油」，引發網友批評，「中央該道歉哪個部份？沒盯緊市政府嗎？」、「明知道是市府的問題，現在又甩鍋中央，要道歉什麼？」、「正常沒幾天又開始犯傻了」、「你轉的真快！可憐喔！」、「廚餘池就這樣算了喔？大里垃圾山就這樣算了喔？」

政治工作者周軒也po出江和樹留言的截圖，發文諷刺「笑死人了，你過去一週上遍媒體狂轟台中市政府，現在突然想迴轉喔？」

