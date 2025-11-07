藍白拚停年改惹議 林智群轟退休公教「吃國家幾年了」

藍白停止公教年改的相關修法，立院昨（6）日已完成初審，全數保留送出委員會，預計一個月冷凍期過後，拚12月三讀闖關。（資料照）

藍白停止公教年金相關修法，力拚12月三讀闖關，消息曝光引外界議論。對此，律師林智群表示，他遭一名退休人士嗆聲，仔細看對方臉書PO文一天到晚出國玩，怒嗆「該網友說只要退撫基金投資報酬率達到7％，就不用撥補。7%報酬率，你以為大家都是巴菲特嗎？如果基金投資沒到7％，你要不要把錢吐回來？」

林智群今日發文提及，「他收到一個退休人士跑來嗆聲，說了一堆。」他回應如下：「你的臉書就是一天到晚去中國玩，還好意思講這些有的沒的？」

林智群指出，整天說你們繳的比勞工多5倍，你們到底繳多少就不講了。一個月繳5000至8000元，有些人甚至沒提撥，退休可以領5至7萬元，這麼補，你就不講了？什麼叫挖你們的錢去補勞工？那是國家的錢，不是你們應得的，有些人連提撥都沒有，還可以領這麼多喔？週休7日，領得比上班族還多，吃國家幾年了，吃這麼撐，不怕撐死啊你？

林智群直指，全台灣勞工1160萬人，撥補5100億元，退休軍公教50萬人，未來要補4600億元，讓你們可以多領，你們比較高貴喔？不要跟我們說你們以前多辛苦，以前公務員、老師上班還偷聽股市廣播，一堆公務員11點30分就蹓班去餐廳吃飯、下午4點30分開始準備下班，以為大家不知道喔？

林智群怒嗆，「現在的公務員整天加班，才是辛苦啦！然後你們這些老人把退撫基金領光，讓後輩吃屁，還真的很棒欸。」該網友說只要退撫基金投資報酬率達到7％，就不用撥補。7%報酬率，你以為大家都是巴菲特嗎？如果基金投資沒到7％，你要不要把錢吐回來？

林智群接續PO文補充，如果要調整軍公教待遇，應該是增加現職人員的待遇（現在老師跟公務員都很慘的），而不是增加退休人員的待遇，加速耗盡退撫基金。

網友看到貼文後相繼留言，有人說「我前幾年當老師，都沒福利，退休金自己存，但常被貼上舊有十八趴的標籤」、「很棒的主意！不用討好那些已經退休的老軍公教，先造福現在在職的人員比較重要！」、「我的老父親是退休軍公教，他已八十五歲失智住在榮民之家，除了照護費用外沒甚麼花錢的機會，他的年金未來都會變為遺產由我與弟弟繼承，但「我反對停止年金改革」，逐年遞減年金必須繼續，我不為己益，為的是國家永續」。

