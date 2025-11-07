藍白停止年改修法拚12月闖關 阮昭雄問：有沒跟社會對話？

藍白停止公教年金改革相關修法，行政院副秘書長阮昭雄接受本報「官我什麼事」專訪時表示，這個議題要從全面來看，不是只照顧到公教階層，廣大勞工朋友權益也應該思考。（記者張家睿攝）

藍白停止公教年改的相關修法，立院昨（6）日已完成初審，全數保留送出委員會，預計一個月冷凍期過後，拚12月三讀闖關。行政院副秘書長阮昭雄接受本報「官我什麼事」專訪時表示，這個議題要從全面來看，不是只照顧到公教階層，廣大勞工朋友權益也應該思考。此外，他也提到，國民黨現在很多的議案，是否有充分跟社會溝通、對話，其實國民黨內部必須去深思。

阮昭雄指出，年改議題引起社會大眾關心，行政院也有跨部會研討，並跟民進黨團做互動與溝通瞭解，這個議題應從全面性來看；對於公教部分，在野黨有他們處理的方式，但我們面臨到現實狀況，很多年金都有財務困難，「未來勞保要不要處理」？不是只照顧公教階層，還有廣大勞工朋友的權益。

不過，國會朝小野大，立院國民黨團恐輾壓修法，阮昭雄提到，民主社會的溝通過程必須周延，無論是過去的蔡英文政府或現在的賴清德政府，都很重視社會對話，但國民黨現在有很多議案，是否有跟社會溝通、對話，其實國民黨內部必須深思。如果對話過程不夠充分，會造成很大傷害與問題。

阮昭雄說，明年要舉辦地方九合一的選舉，縣市首長得票率不是十幾趴就能當選，幾乎是要過半、51％以上才能勝選，這是不是能改變未來國民黨的路線？若端看未來民意的發展，他仍樂觀以對。

至於「財劃法」修法，阮昭雄認為，現在是提出修法的好時機，不僅社會大眾關心，各個縣市也非常重視，尤其這個會期是立法院預算會期，各地方也是預算會期。行政院副院長鄭麗君已針對財劃法修法，多次召集相關部會討論，並對一般性補助款與計畫型補助等盤點，大方向有一定共識。

不過，他也坦言，現在整個立法院結構，對於財劃法修法議題，「是不是能好好談、是不是可以獲得大多數立委認同，其實就是一個很大的挑戰」，因此行政院將視立法院的狀況，適時提出修正案。

