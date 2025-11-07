鄭麗文親中言論一籮筐 阮昭雄：違反台灣人的常識

國民黨主席鄭麗文親中等發言引發議論，行政院副秘書長阮昭雄接受本報「官我什麼事」專訪時表示，鄭麗文講的話，與台灣民眾的常識不一樣，也違反台灣主流民意。（記者張家睿攝）

國民黨主席鄭麗文親中等發言引發議論，行政院副秘書長阮昭雄接受本報「官我什麼事」專訪時表示，鄭麗文講的話，與台灣民眾的常識不一樣，也違反台灣主流民意，鄭麗文一昧跟中國示好，「大家看在眼裡」，也讓台灣人民對國民黨的信任，一再減分。而他也呼籲朝野各政黨，應要對國家安全與國防自主全力以赴。

阮昭雄表示，行政院不宜評斷任何政黨，不過，一個新任黨主席的路線，會影響到行政立法的互動，鄭麗文上台後，她的起手式就是希望能與中共總書記習近平見面，另外也提到「俄羅斯總統普廷不是獨裁者」，引起社會大眾討論。

對於鄭麗文紅統色彩是否影響國安17項策略的修法與推動「國安十法」，阮昭雄坦言，「我們當然也很擔心」，不過，推動相關立法、修法過程當中，行政院會全力以赴，解決僵局，也有賴朝野做更多的折衝協調。

阮昭雄也強調，行政院的溝通模式，除跟立法院外，向社會大眾溝通也非常重要，在國防自主及推動全社會防衛韌性，社會是有共識的。

阮昭雄說，大家看到敵對境外勢力，共機共艦不斷繞台，用無所不用其極的手段干擾台灣，甚至此次國民黨主席選舉，連國民黨的人都承認有中國介選，表示敵外勢力介入非常嚴重，「在這麼嚴重情況下，一定要有所本」，行政機關才能依法行政，做相關反制，所以期待朝野對國家安全都能全力以赴。

鄭麗文認為國防預算超過3%的GDP「太多了」，恐對明年度預算磨刀霍霍，阮昭雄認為，要落實國防自主、提升自我防衛能力，在具體表現上，一定是要買更多武器，而要加強全社會防衛韌性，全民的動員也要有所準備，這些一定會牽扯到預算。

阮昭雄強調，國防預算在GDP的占比，一向是全世界各國對國防自主能力提升的具體標準，台灣現在約2%，明年希望能提升到3%以上，總統賴清德已進一步宣示，將在2030年前達GDP 5%的目標。

阮昭雄說，這是自主防衛能力具體表現，「不是表現給對岸看而已，也不是表現給美國看而已，而是表現給全世界，了解到台灣有這樣的決心，這個決心不只在政府，在民間我們必須要同步一致」。

