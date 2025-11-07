為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國人遭UN相關峰會拒絕、要求換國籍 外交部痛批：侵犯基本人權

    2025/11/07 06:42 記者黃靖媗／台北報導
    外交部表示，聯合國體系長期拒絕持我國護照國人進入聯合國參訪及出席相關會議，已嚴重侵犯我國人參與國際事務的基本人權。（資料照）

    外交部表示，聯合國體系長期拒絕持我國護照國人進入聯合國參訪及出席相關會議，已嚴重侵犯我國人參與國際事務的基本人權。（資料照）

    我國倡議工作者林薇昨於臉書發文分享她本欲參加於卡達舉辦的「世界社會發展峰會」，卻被聯合國秘書處要求「更換國籍」，最終被峰會拒於門外。對此，外交部批評，聯合國拒我護照作法已嚴重侵犯我國人參與國際事務的基本人權，外交部已持續洽請友邦及理念相近國家協助要求改正，並將持續透過各種管道進洽爭取。

    林薇受訪坦言，因為過往台灣以官方身分去參與國際組織，尤其與聯合國相關，都會受到強烈阻礙，因此在公民社會工作的經驗告訴她，台灣需要從旁找到突破口，官方進駐不一定會有幫助，反而可能壓縮創意突破的機會，因此她並未尋求我國外館、外交部的協助。

    外交部表示，聯合國體系長期拒絕持我國護照國人進入聯合國參訪及出席相關會議，已嚴重侵犯我國人參與國際事務的基本人權。

    外交部說明，外交部已持續洽請友邦及理念相近國家協助要求改正，但聯合國秘書處均未做出正面回應。

    外交部表示，外交部將持續透過各種管道進洽爭取，也要呼籲聯合國力抗中國蠻橫壓力，落實「聯合國憲章」所揭櫫維護全人類平等權利的宗旨，儘速改正對我國人的不當歧視待遇。

    相關新聞：中國又打壓！參加聯合國相關峰會 她遭中籍人士要求「更換國籍」

