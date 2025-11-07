小草怎看？太子集團工程師3萬元交保 四叉貓一查發現是「柯蔥粉」

偵辦人員4日兵分47路進入太子集團據點內搜索。（調查局提供）

檢調追查太子集團在台資金流向，4日兵分多路搜索相關據點，查扣不法所得逾45億元，拘提20多名集團核心成員，目前集團在台操盤手王昱棠、二把手辜淑雯、總務長李守禮、高級幹部邱子恩羈押禁見，其他人則是交保。網紅「四叉貓」劉宇6日晚間神出交保人員中暗藏「柯蔥粉」，引發熱議。

美國司法部與我國財政部聯手，上月破獲以太子集團為首的超大型跨國詐騙組織，我國檢方進一步追查集團在台資產，4日動員警調人員兵分47路大搜索，拘提台灣主嫌王昱棠在內等25名集團成員。經過偵訊，5日有10名涉犯洗錢、賭博及詐欺等罪的成員率先以3萬至20萬元不等獲交保。

其中，以3萬元交保的太子集團工程師楊濱維，四叉貓肉搜到他的臉書，發現他過去曾轉發過柯文哲YT談金融政策的影片，還有追蹤黃國昌，臉書的自介工作經歷還高調放上「在天旭國際（太子集團在台發展博弈事業核心公司，租下台北101大樓兩層辦公室發展線上博弈）擔任Lead Software Engineer（首席軟體工程師）」。

四叉貓開酸，「太子集團將資金挹注在台灣的天旭公司，天旭工程師楊濱維3萬元交保，翻開楊濱維的臉書可以看到他支持柯文哲、追蹤黃國昌，我現在能不能喊『不全是小草，但總是小草』呢？不行的話我晚點再問……」。

網友紛紛留言，「重點在抖音裡面都把這個問題洗成是民進黨包庇」、「以草的定義，肯定清清白白啦！」、「完蛋，如果真的是小草，我開始會懷疑他進詐騙集團公司工作，是不是被騙的，畢竟是真的好騙」、「什麼樣的人品吸引什麼樣的支持者」、「要跟小草們說，原來詐騙集團就在你們自己人身邊啊」。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

四叉貓6日神出太子集團交保人員中暗藏「柯蔥粉」。（圖翻攝自四叉貓Threads）

