    政治

    非洲豬瘟》台中市府拔官後爆洗圖卡 狂刷「下屬出包盧秀燕勇於道歉」

    2025/11/06 23:25 記者蘇孟娟／台中報導
    中市地方群組晚間瘋傳「下屬出包盧秀燕勇於道歉」圖卡，遭疑開始「拔官洗地」。（圖：江肇國提供）

    台中市10月22日爆非洲豬瘟，成台灣防疫破口，中央進駐急救火，台中市府疫調跟防疫作為卻荒腔走板，遭各界撻伐、究責聲浪不斷。疫情爆發第16天，台中市長盧秀燕今兩度鞠躬道歉，更有3名官員遭拔官。但台中市議員江肇國指出，晚間接獲不少民眾通報群組被瘋傳「下屬出包盧秀燕勇於道歉」圖卡，斥盧秀燕拔官後「開始洗地」，卸責卸得這麼難看，當台灣人是傻瓜，「真是刷新三觀的圖卡」。

    台中爆非洲豬瘟以來，在外界強烈究責聲浪下，台中市今公佈包括台中市政府農業局長張敬昌、環保局長陳宏益及動保處長林儒良下台，盧秀燕下午也在公佈懲處名單後現身，兩度鞠躬道歉，但未接受媒體進一步詢問相關議題即快閃。

    江肇國指出，但從她現身道歉之後，陸續接到民眾通報，在市政顧問群大量轉傳寫有「下屬出包，盧秀燕扛責任勇於認錯」的圖卡，且層層外傳，不少人都收到圖卡。

    江肇國痛斥，拔官後竟開始出現「洗地」的操作，台中市長是地方防疫指揮官，指揮系統出了問題，從疫調、清消、廚餘等全部出包，只能仰賴中央支援指正，才把疫情控制下來；但這張圖卡到底在說什麼？指揮官沒錯？全都是局長們的錯，處長的錯、兩位基層人員的錯。

    江肇國怒批盧秀燕不要卸責卸得這麼難看，「當台灣人都是傻瓜嗎」，「除了你的兒子女兒，沒有人會叫你媽媽」，市長的職責就是防疫指揮官，做錯就是認錯、道歉、檢討、下台，沒有什麼好辯解造假的，不要再搞這些地方鄰里Line群的錯假洗地圖卡，也不要再弄什麼假民調了。

    他說，台中人不是看不懂，只是對盧太寬容，「現在開始，不會體諒輕輕放下妳了」。

