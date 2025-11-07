為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    健保補充保費改革惹議 王義川喊話先解決「1問題」：亂七八糟

    2025/11/07 00:27 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委王義川。（資料照）

    民進黨立委王義川。（資料照）

    衛福部研擬健保補充保費三大改革，如租金、利息、股利，擬採年度結算繳納，造成社會反彈。行政院長卓榮泰已指示暫緩具爭議規劃，加強社會溝通，尋求更周全、具共識的改革方式。民進黨立委王義川6日晚間在社群發文說，健保費調漲前要先解決沒繳過健保費的中國人來台依親爽用健保的事，引發熱議。

    王義川6日晚間在Threads發文說：「健保費要調漲，補充保費要調漲？我認為先解決一件事，為什麼沒繳過健保費的中國人來台依親、中國老人來台依親，就可以用台灣健保？哪有這種道理，亂七八糟。這件事沒解決，什麼都不用談！」

    貼文一出，馬上吸引上萬人按讚，「我也同意義川委員的想法，中國籍配偶的父母子女依親，憑什麼可以使用健保？中國籍配偶的家屬為台灣付出或貢獻過什麼嗎？」、「依親的為什麼不用繳補充保費？ 衛福部你沒講清楚，我就每天罵你」、「我是覺得中配依親的老人可以使用健保，前提是得先繳清他現在年紀之前沒有繳的健保費」、「支持取消依親就能用健保，台灣人民一出生就要繳健保，憑什麼沒付過錢的人，卻能使用呢」。

