AI、半導體雙引擎全開 黃偉哲：台南要當「大南方新矽谷」

台南市長黃偉哲出席2025第23屆遠見高峰會，強調要把台南打造成大南方新矽谷，智慧科技亦助力城市治理。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲今（6）日出席一項座談會，和國內外政產學界代表一起暢談「關稅．科技．永續」下的城市新趨勢。他強調，台南現在正用「南科+沙崙」雙引擎全速前進，要把台南打造成「大南方新矽谷」。

黃偉哲回顧南科從當年滿是甘蔗田、胡麻田的農地起家，如今園區產值衝上2.2兆元，成為南台灣的科技核心。他說，南科一路往南連到高雄、橋頭、楠梓、屏東，往北接到嘉義，整個「高科技S廊帶」已經成形。而沙崙智慧綠能科學城則吸引中研院、工研院、國研院、成大健康園區等頂尖單位進駐，成為台南另一顆超強科技引擎。

談到半導體，黃偉哲特別提到台積電在南科的5奈米、3奈米建廠計畫，象徵地方政府和企業合作的成功。他說，AI時代來臨，南科已穩坐全台三大科學園區之首，不僅在產值及半導體密度上領先，也奠定南台灣科技發展核心地位。

除了發展產業，黃偉哲也強調科技在城市治理上的威力。像是防疫方面，2023年登革熱全市高達2萬例，但2025年僅剩零星3例，全靠無人機巡檢積水容器，省下大批人力、還能超快掌握狀況。

更酷的是，台南還在ATM裝設感應系統，只要提款的人戴著口罩或安全帽，機器就會警示或暫停交易，4個月試辦下來，設有裝置的ATM車手提款次數下降40%，成果超有感！智慧救護車系統也能自動優化紅綠燈路線，今年上半年就成功救回49條寶貴人命。科技不只讓城市更聰明，還能守護大家的安全。

這場第23屆「遠見高峰會」以「關稅．科技．永續 巨變下前進策略」為主題，吸引上百位政經領袖與學界菁英共襄盛舉，現場交流熱烈。

