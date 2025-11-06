北捷3件TOD案惹議 議員批未與周邊地標連通、商辦租金估太低

士林站TOD大樓現況。（北捷提供）

有關台北捷運3件TOD案規劃，台北市議會交通委員會第一召集人游淑慧等人質疑，北捷以日本、香港成功案例說明TOD優勢，但三案中，士林站和劍潭站未能與周邊地標連通，劍潭站及劍南路站地點不同，但規劃方向卻重疊，且在精華地段蓋大樓，商辦租金一坪一個月僅估2000元至2500元太低。

北捷回應，劍南路站將有大彎北段空橋，可串聯至美麗華，租金部分則會再評估研議。

台北捷運公司今在市議會交通委員會，專案報告捷運士林站、劍潭站與劍南路站TOD（大眾運輸導向型發展）案進度，規劃商場、辦公室、停車場等設施，陸續將於今年底、2028、2029年完工。

其中士林站開發案為台北市TOD首例，鄰近士林官邸、故宮博物院等觀光景點，規劃地上20層、地下4層，總樓地板面積1萬255坪，設有旅館、中型商場和捷運轉乘設施，可從天橋通往士林捷運站。工程進度95%，今年12月完工、明年完成招商及商場營運，總經費24億餘元，年產值1.8億元。

劍潭站規劃興建地上16層、地下3層，總樓地板面積1萬1555坪，以辦公室、商場、教保中心為主，可供企業總部進駐，工程進度14.49%，2028年竣工，總經費37億餘元，大樓鄰近士林夜市、台北表演藝術中心，大樓興建完後辦理招商，年產值2億元。

劍南路站大樓地上22層、地下2層，總樓地板面積1萬3852坪，同樣規劃辦公室、商場、教保中心，將引入主題餐飲及零售商場，優化既有轉運功能，周邊另有美麗華等商場、商旅、商辦，工程進度3.23%，2029年竣工，總經費45億餘元，年產值估2億元。

游淑慧、張志豪、簡舒培、陳炳甫、徐弘庭表示，北捷宣稱劍南路站空橋市府有編列預算，倘若經費刪減，等於是三件TOD案都未與周邊大樓和觀光景點串聯，只跟捷運站連通，未具整體開發效益，僅是孤單各蓋一棟，有什麼好TOD的？劍潭站及劍南路站均有辦公室、商場、教保中心，地段性質特色不同，怎會使用同樣的規劃方案，沒有區隔如何吸引人流進駐？

陳炳甫、徐弘庭提到，商辦坐落在捷運站上方具有交通方便的優勢，卻以很普通的每坪租金2000元至2500元招租，要求重新試算。

北捷總經理黃清信說，土地取得整合不易，但三件TOD案在市場上仍有競爭優勢，包括交通便利、公營的公司正派且穩定經營，商辦空間符合強調ESG、節能的國際趨勢，租金將視市場行情重新計算金額。

劍潭站TOD案模擬圖。（北捷提供）

劍南路站TOD案模擬圖。（北捷提供）

