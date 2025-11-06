鄭麗文支持修黨產條例排除救國團！黨產會：法院都認定是附隨組織

不當黨產處理委員會。（資料照）

救國團全國各縣市主委今赴立法院拜會院長韓國瑜，救國團主任葛永光希望立院能協助處理「黨產條例」修正草案，讓救國團排除在國民黨附隨組織之外，並在本會期通過。葛更透露，國民黨主席鄭麗文昨參加他們的工作會報，現場宣示對此修法會全力支持。對此，不當黨產處理委員會委員今受訪表示，該案送到台北高等行政法院，北高行也認定救國團是國民黨附隨組織。

黨產條例第4條定義之黨產條例適用組織，包括：「一、政黨：指於中華民國76年7月15日前成立並依動員戡亂時期人民團體法規定備案者。 二、附隨組織：指獨立存在而由政黨實質控制其人事、財務及業務經營之法人、團體或機構；曾由政黨實質控制其人事、財務及業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離政黨實質控制之法人、團體或機構。」

離譜的是，國民黨立委游顥在第2項最後面修法增加「但曾隸屬於國家者，不在此限」，把救國團排除在國民黨附隨組織之外，讓財產不被清算。

救國團主任葛永光稱，救國團開工作會報討論黨產條例的修正，其中最重要的一條就是當初成立時是政府組織，希望能修法讓救國團排除在黨產條例之外，因為既然是政府組織，怎麼會是國民黨的附隨組織呢？救國團成立時是政府組織，法院都認定過了。

葛永光更說，鄭麗文特別來參加工作會報，她並在現場公開的宣示，「國民黨對於救國團在立法院的修正，他們也全力的支持」。

對此，黨產會委員表示，救國團是不是國民黨的附隨組織，黨產會經過調查及委員會議早已做出處分，認定救國團是國民黨的附隨組織，救國團不服，案件送到台北高等行政法院，北高行也認定救國團是國民黨附隨組織，目前該案已上訴到最高行政法院。

