    「選台北」網站要資料沒資料、要英文沒英文 蔡詩萍錯愕：2週內徹查

    2025/11/06 19:52 記者董冠怡／台北報導
    台北市顏若芳質詢踢爆，「選台北」肩負對外推薦台北市文創品牌的功能，結果點進網站發現，有十餘個品牌不是倒閉就是找不到詳細資料，市場拓銷專區、活動訊息空白。（顏若芳提供）

    台北市議員顏若芳今天在市議會教育部門質詢指出，文化局轄下的「選台北」網站，推薦品牌部分倒閉或查無資料，英文版本內容竟然還有中文，怒批要資料沒資料、要英文沒英文，如何達成營運目標，讓台北市的文創品牌打入國際，根本貽笑大方。對此，文化局長蔡詩萍連講兩次「錯愕」，允諾兩週內徹查並提交報告。

    顏若芳說，「選台北」的營運發展目標是導流國際買家登入，提高文創產業能見度，整合行銷刺激消費，肩負對外推薦台北市文創品牌的功能，結果點進網站發現，有十餘個品牌不是倒閉就是找不到詳細資料，市場拓銷專區、活動訊息空白，選品手冊型錄仍是3年前的版本，最新消息停留在今年初，英文版介面品牌項目資訊竟以中文呈現，還說1年超過8萬觸及，難道是要讓國際近來看笑話？如未能發揮應有效益，平台有何用。

    文化局說明，每年編列900萬元委託文基會松山文創園區執行「台北市文化創意產業扶植計畫」，包含辦理產業輔導及國際拓銷，帶領品牌參展或辦理期間限定主題展售會，其中「選台北」執行經費近3年大約介於16萬元到33萬元，正在評估相關網站有無合併必要性，讓民眾更方便取得文創產業品牌相關資訊。

    蔡詩萍指出，松菸初期選出的品牌，扶植不說一定都會成功，但是倒閉的話，應從官網撤下，網站相關疏漏問題，文化局及文基會將檢討網站營運計畫，2週內徹查並提交報告。

