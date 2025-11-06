為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    澳門國父紀念館修好將被中共沒收？陸委會：目前無此問題

    2025/11/06 19:59 記者陳鈺馥／台北報導
    中華民國在澳門的國有財產「澳門國父紀念館」，現由陸委會駐澳門辦事處負責管理。（圖擷取自臉書）

    中華民國在澳門的國有財產「澳門國父紀念館」，現由陸委會駐澳門辦事處負責管理。（圖擷取自臉書）

    中華民國在澳門唯一資產「澳門國父紀念館」被澳門特區政府列入文化資產，陸委會明年編列734萬元預算要用於修繕。關於斥資修好後是否會被澳門沒收？陸委會發言人梁文傑今天說，我想目前看不到這樣的問題，做這些維修是有必要的。

    梁文傑指出，澳門國父紀念館有90幾年的歷史，它被澳門政府列入文化遺產，代表管理單位或所有單位須對此建物有一定的保存和維修要求，這跟在台灣一樣，一棟建物一旦被列為文資或古蹟，所有權人或管理權人就需要去維護。

    梁文傑提及，國父紀念館實際上維護得不錯，並沒有被澳門政府特別指出有什麼毛病，但畢竟年代久遠，還是有漏水、失修等很多問題，所以現在想要做一些維護工作，編列的預算是請中興工程幫忙做規劃，屆時再看通過多少預算，按照優先順序來慢慢施作，並不是一次就把它做好。

    梁文傑說明，立法院給我們多少預算，我們就做多少，至於會不會擔心未來被要求交出產權，我想目前看不到這樣的問題，我們做這些維修是有必要的。

    熱門推播