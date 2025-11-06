為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    脫掉西裝跨界評街舞 賴清德自嘲：我去跳只會「地上滾」

    2025/11/06 19:11 記者陳昀／台北報導
    總統賴清德全新節目《追夢事務所》明晚將在YouTube上線，首集「舞力全開夢想實現」預告今晚搶先播出。（擷取自賴清德IG）

    總統賴清德全新節目《追夢事務所》明晚將在YouTube上線，首集「舞力全開夢想實現」預告今晚搶先播出。（擷取自賴清德IG）

    總統賴清德全新節目《追夢事務所》明晚將在YouTube上線，首集「舞力全開夢想實現」預告今晚搶先播出，記錄遠赴韓國接受世界級舞團培訓的2位青年蔡名杰、楊博鈞的圓夢歷程。總統不但換上一身輕裝搭配牛仔褲，也首次擔任街舞Battle評審，場面十分逗趣。

    賴清德在總統府接見圓夢計畫第一梯次的獲選青年代表，據了解，賴清德相當掛心這群圓夢青年們，主動表示希望能安排訪視行程，透過與返國後的圓夢青年面對面深入對談，傾聽他們的築夢歷程與收穫成果，當面給予最直接的肯定與關心，同時也從他們的寶貴意見出發，為明年度將擴大辦理的圓夢計畫暖身。

    首集《追夢事務所》，賴清德前往位於台北的街舞教室，預告於今日搶先播出。短短40秒預告，開場即可看到街舞圈中常見的「Battle對決」文化，賴清德看得目不轉睛，直呼「你們的體能超好」，自嘲「像我們去跳街舞就滾在地上」，對於圓夢青年現場大秀舞技的靈活身手表達高度讚賞。

    賴清德自曝，要來跟這群街舞少年見面前，內心「滿緊張的」。只見影片中賴清德一身輕裝並搭配牛仔褲，在穿著上費了心思，他則笑稱，因為「我的幕僚不讓我穿西裝、不讓我穿西裝褲」。

    預告影片最後，可以看出圓夢青年進行「街舞Battle」，主持人也詢問「現場觀眾準備好了嗎？」如實呈現街頭Battle對決場景，向街舞文化致敬。賴清德也初試啼聲擔任街舞Battle評審團的一員，場面十分逗趣。

