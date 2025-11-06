為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    淘寶和拼多多將被下架？陸委會：不會封網域

    2025/11/06 18:53 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會表示，淘寶和拼多多未被允許在台從事有牌的電商商業活動。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會表示，淘寶和拼多多未被允許在台從事有牌的電商商業活動。（記者陳鈺馥攝）

    台灣爆發非洲豬瘟疫情，來自中國的跨境包裹電商平台淘寶、拼多多被點名可能是破口，行政院長卓榮泰日前強調，若不配合合法納管，研擬考慮下架。陸委會發言人梁文傑今天進一步表示，淘寶和拼多多未被允許在台從事有牌的電商商業活動，最近淘寶做很多不在允許範圍內的事，例如刊登折價廣告、舉行「單身節活動」、在捷運下廣告等，這部分會處理。

    淘寶、拼多多未在台落地

    梁文傑指出，淘寶、拼多多都沒有被允許在台落地，唯一一個有落地的是蝦皮購物，不過蝦皮是以新加坡商身分，而非中資。基本上，台灣不會去封阻淘寶、拼多多的網域，民眾可以上網站購物，但有牌電商可以做的商業活動，淘寶、拼多多不能在台灣從事。

    違法刊登廣告 交經濟部處理

    梁文傑舉例，淘寶網是用「香港商淘寶台灣分公司」的身分在台灣註冊，其經營許可僅「電子資訊供應」、「服務業和廣告傳單分送業」，但淘寶最近做了很多不在允許範圍的事，例如淘寶網的折價廣告，或舉辦「單身節」活動，或在台北捷運下廣告。

    拼多多部分，梁文傑則說，至於拼多多則是連淘寶有的兩項許可都沒有，所以這兩項都不能做。要處理的是，在台灣沒有真正合法的電商執照，卻從事電商活動的營業項目，不能做這些項目，那你還做了，經濟部當然就會處理。

