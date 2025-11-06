赴雙城論壇須跟蕭旭岑一樣舔共？ 梁文傑：蔣市長會有他的智慧

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

台北上海雙城論壇原訂9月上海舉行，日前臨時喊卡後，北市府昨日證實將於年底舉行。針對中共是否要求台北市長蔣萬安做出政治表態？陸委會發言人梁文傑今天說，「我想如果中方有要求，恐怕不令人意外」。畢竟國民黨副主席蕭旭岑已經在國台辦主任宋濤面前表示，兩岸都是炎黃子孫、同屬中華民族，應在堅持九二共識的基礎上，為中華民族偉大復興奮鬥。

台北市長蔣萬安5日在市議會答詢時表示，雙城論壇預計將在年底舉辦，且論壇已經辦了15屆，希望能按照往例維持城市交流。他強調「不辦不是選項，我們一定全力以赴」。

對於北市府是否提出申請？梁文傑在陸委會記者會表示，雙城論壇上一次是因為北市府覺得時間來不及，就是跟對方的磋商來不及，所以上次是撤回申請，如果他們現在還要去的話，就是要審查。

梁文傑說明，上次兩份備忘錄，中央政府這邊的意見已經審查完畢，如果沒有差異的話，基本上備忘錄的部分就不用審查，需要審查的是行程的部分，這件事政府是站在幫助的角度。

梁文傑指出，至於中方會有什麼要求，或要北市府做出什麼特別的表態，「我想如果中方有要求，恐怕不令人意外」。因為畢竟大家有看到，蕭旭岑上個禮拜已在宋濤面前表示，兩岸都是炎黃子孫、同屬中華民族，稱應在堅持九二共識的基礎上，為中華民族偉大復興奮鬥。

梁文傑研判，鄭麗文當選國民黨主席以後，兩岸關係進入新的階段，蔣萬安市長身為台灣的首都市長，也是國民黨員，蔣恐怕也要因應新階段來做一個表態，中方可能會期望這個。

不過，梁文傑也說，他相信蔣萬安會有智慧，因為民眾對於台北市長的期許和要求是把市政做好，雙城論壇目的本來就是城市治理部分來交換經驗及意見，而不是去觸及重大的政治議題，「我相信蔣市長會有他的智慧」。

