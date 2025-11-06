國人今年赴中失聯、被關押178人 陸委會曝暴增3倍原因

陸委會公布最新統計數據，今年1月至10月國人赴中失聯、被關押統計有178人，較去年全年增加逾3倍，國人赴中人身安全風險大幅增長。（圖擷取自陸委會臉書）

國人前往中國後，失聯、遭中共不當留置盤查或關押層出不窮。陸委會公布最新統計數據，今年1月至10月統計有178人，較去年全年增加逾3倍，國人赴中人身安全風險大幅增長。陸委會發言人梁文傑今天說，數量暴增原因有兩個，跟詐騙和中共打擊宗教有關。

陸委會統計，2024年國人赴中失聯、遭不當留置盤查，或疑遭限制人身自由共有55人，2025年1月至10月有178人，較去年全年增加逾3倍。

值得注意的是，今年178人比去年顯著增加，分別為1月14人、2月5人、3月11人、4月25人、5月22人、6月22人、7月21人、8月13人、9月24人、10月21人，中共當局持續盤查、抓捕台灣民眾。

針對其中是否新增國安案件？梁文傑在陸委會記者會表示，去年到現在國安案件並沒有增加，增加比較多的是詐騙、宗教有關的案件。

梁文傑說，數量暴增原因有兩個，第一是跟詐騙相關還滿多的，陸委會一再呼籲不要以為去中國當車手不會有事，用微信傳來傳去會沒事，微信傳訊在中國公安眼中是透明的，落網機率是很高的。

梁文傑提及，另外一個是最近這幾個月來，中共對於宗教，尤其是一貫道的打擊力度比較強，所以宗教相關案件也比較多。

