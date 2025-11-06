中國男金門散布統戰傳單 移民署押送強制出境、2年不得來台

中國籍盧姓男子離境時，高喊「打倒台獨」、「兩岸和平統一」。（記者吳正庭攝）

中國籍盧姓男子闖入金門縣政府撒「統一台灣」宣傳單，經移民署專勤隊帶回偵訊後，以盧男從事與許可來台目的不符的活動，於今天下午將其強制驅逐出境，依規定管制2年不得來台。

盧姓男子上午扛著一幅特製旗幟，一面是中華民國國旗，一面是中華人民共和國五星旗，一路從縣府大門口拋撒「統一台灣」的紅色傳單，行徑詭異，被縣民服務中心工作的縣府秘書許金象發現，上前制止，男子操著濃濃中國內地口音，許金象請保全通知縣警局金城分局將盧男帶走，後續移請移民署專勤隊處理。

盧男自稱是湖北人，日前在中國廣州、上海已完成類似訴求，金門這一站是早就設定的目標，11月5日循小三通到金門自由行，連日都住在民宿內；他說，帶了500張傳單要到金門宣揚「兩岸統一」的理念，撒完傳單正準備離去，就被縣府人員攔住。

內政部移民署南區事務大隊金門縣專勤隊隊長黨昱泰說，盧男11月5日以「小三通個人旅行」事由入境，在金門縣政府丟撒訴求「兩岸統一」傳單，經金門縣警局金城分局會同金門專勤隊查獲，盧男行為明顯已違反兩岸條例第18條第1項第3款規定「從事與許可來台目的不符之活動」，依法強制驅逐出境。

盧男離去時，看見有媒體在前，自稱是「和平統一的推動者」，還高喊「打倒台獨」、「兩岸和平統一」，由專勤隊人員押送小三通班船出境。

中國籍盧姓男子，由移民署專勤隊人員押送小三通班船出境。（讀者提供）

