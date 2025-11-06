駁《紐時》專欄作家疑美論 AIT：從川普到魯比歐挺台立場不變

美國在台協會（AIT）發言人今日說明，美國對台立場未改變，將持續致力維護台海和平與穩定，反對任何片面改變現狀。（資料照）

美國《紐約時報》專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）昨天於第23屆遠見高峰會視訊演說中說，可以確信美國總統會支持台灣的日子，已經一去不復返了。對此，美國在台協會（AIT）發言人今天說明，美國對台立場未改變，從總統川普到國務卿魯比歐（Marco Rubio）以及防長赫格塞斯的立場都非常明確，將持續致力維護台海和平與穩定，反對任何片面改變現狀。

AIT發言人說明，美國對台立場並未改變，持續致力維護台海和平與穩定，並反對任何一方片面改變現狀，美方也期望兩岸分歧能夠透過和平、不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式解決。

AIT發言人指出，從總統川普到國務卿魯比歐以及防長赫格塞斯的立場都非常明確。魯比歐曾說，「美國在台灣議題上有一貫的立場，不會捨棄」，並且反對任何透過武力、威脅或脅迫改變台灣現狀的行為；赫格塞斯上週也曾提及，維持印太區域實力平衡的重要性，並強調美方關切中國在南海、台灣周邊以及對印太盟友、夥伴的行動。

