為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    駁《紐時》專欄作家疑美論 AIT：從川普到魯比歐挺台立場不變

    2025/11/06 17:09 記者黃靖媗／台北報導
    美國在台協會（AIT）發言人今日說明，美國對台立場未改變，將持續致力維護台海和平與穩定，反對任何片面改變現狀。（資料照）

    美國在台協會（AIT）發言人今日說明，美國對台立場未改變，將持續致力維護台海和平與穩定，反對任何片面改變現狀。（資料照）

    美國《紐約時報》專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）昨天於第23屆遠見高峰會視訊演說中說，可以確信美國總統會支持台灣的日子，已經一去不復返了。對此，美國在台協會（AIT）發言人今天說明，美國對台立場未改變，從總統川普到國務卿魯比歐（Marco Rubio）以及防長赫格塞斯的立場都非常明確，將持續致力維護台海和平與穩定，反對任何片面改變現狀。

    AIT發言人說明，美國對台立場並未改變，持續致力維護台海和平與穩定，並反對任何一方片面改變現狀，美方也期望兩岸分歧能夠透過和平、不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式解決。

    AIT發言人指出，從總統川普到國務卿魯比歐以及防長赫格塞斯的立場都非常明確。魯比歐曾說，「美國在台灣議題上有一貫的立場，不會捨棄」，並且反對任何透過武力、威脅或脅迫改變台灣現狀的行為；赫格塞斯上週也曾提及，維持印太區域實力平衡的重要性，並強調美方關切中國在南海、台灣周邊以及對印太盟友、夥伴的行動。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播