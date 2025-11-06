為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    彰化「童萌卡」年領1萬 嘉義市議員建議學習取經

    2025/11/06 17:20 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉市議員郭定緯（右）質詢市府民政處長林家緯（左），建議嘉市府比照彰化縣政府推出嘉義版「童萌卡」。（記者丁偉杰攝）

    嘉市議員郭定緯（右）質詢市府民政處長林家緯（左），建議嘉市府比照彰化縣政府推出嘉義版「童萌卡」。（記者丁偉杰攝）

    為了減輕現代家庭的育兒負擔，嘉義市議員郭定緯今天質詢時建議嘉市府比照彰化縣政府推出嘉義版「童萌卡」，針對1至3歲幼兒每年提供1萬元點數，可在特約商家購買嬰幼兒用品，協助家庭，也促進地方消費。

    對此，市府民政處長林家緯回應說，對於「童萌卡」政策已有關注，認為這是值得參考的創新作法，將與市府各局處研議可行性，並向彰化縣政府請益。

    郭定緯指出，儘管嘉市府已將生育津貼從2萬2千元提高至3萬元，並增設托嬰中心、提供多項育兒支持服務，但隨著物價高漲、育兒成本節節攀升，許多家庭仍面臨「生得起、養不起」的挑戰。

    郭定緯說，有市民向他陳情說，「小孩1歲了，每月奶粉、尿布、早療課程加托育開銷就快3萬元 」現在萬物齊漲，工資漲幅跟不上物價，尤其奶粉、尿布、日常用品等都不便宜，希望市府能聽到許多年輕爸媽的心聲，協助減輕育兒負擔。

    郭定緯建議嘉市府參考彰化縣今年5月推出的「童萌卡」政策，該卡提供家中有1至3歲幼兒的家庭1萬元點數，可於特約商家購買嬰幼兒用品與食品，兼顧家庭支持與地方經濟活絡。

    郭定緯也說，嘉市府可先盤點幼兒人口與預算規模，並串聯在地商圈與嬰幼兒相關店家，讓補助金流回嘉義；再以數位方式發放，結合「愛嘉義App」點數系統，簡化行政流程，並提升便利性。

