北市文化局臉書粉專遭盜用！林延鳳提醒粉絲收到私訊要查證

台北市政府文化局的官方臉書今（6日）遭駭客盜用，民進黨台北市議員林延鳳表示，市府必須立刻加強網路資訊安全管理，增加對員工的資安教育，同時提醒民眾，若收到文化局臉書私訊，要主動查證，以免遭到詐騙。

北市文化局的臉書專頁擁有14萬粉絲卻發生遭盜用事件，不僅大頭貼換成戴墨鏡、穿短褲、打領帶、手持皮包的潮男，封面照片也換成了水獺布偶，今天下午2點半左右發了一則文字貼文寫上「台北市文化局」，並標註與前美國總統拜登（Joe Biden）同名的假人臉書頁面。

文化局在官網貼出緊急公告表示，臉書專頁「台北市政府文化局」受駭客影響，目前無法正常運作，文化局已聯絡臉書Meta公司依法申訴，並報警及通報台北市府資訊局、數位部資通安全署處理，近期如民眾收到北市文化局臉書專頁私訊聯繫，請務必提高警覺，並請主動與該局確認，以免受騙。

林延鳳指出，官方臉書帳一般是由多位市府員工共同管理，只要其中一人不慎洩漏出密碼，就可能導致官方臉書被盗用。她提醒，北市府文化局的臉書有14萬粉絲，若不肖人士以文化局官方臉書的管道發送私訊，可能讓民眾信以為真，有遭到詐騙的風險。

林延鳳要求，北市府應立即啟動取回帳號的機制，未來要加強員工資安意識訓練。她也提醒民眾，若收到文化局臉書傳訊，千萬不要輕信，可直接致電文化局詢問，或向165反詐騙專線查證。

