網友疾呼把黨主席還柯P 麥玉珍開嗆卻「不知所云」被酸爆！

民眾黨立委麥玉珍。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近期身陷養狗仔、豢養駭客等爭議，面對質疑卻不正面回答，反感度飆升，甚至有民調直指，連民眾黨支持者都有過半數不認同黃國昌的行為。近日網上有人呼籲別再丟前主席柯文哲的臉，把黨魁大位還給柯P，白委麥玉珍卻跳出來嗆明「現在台灣民眾黨主席是黃國昌，知道了嗎」，引發網友討論。

黃國昌最近接連爆出養狗仔、豢養駭客網軍、岳父家族黑料，不敢正面回答卻跳針指控相關媒體造謠做假新聞，對外大聲喊告，私下卻只提出民事訴訟，被外界酸不敢告刑事就是「怕檢方調查」、「俗辣正常發揮」。有不少名嘴更稱，現在能救黃國昌的只剩柯文哲，因為柯文哲設下的「兩年條款」將屆，黃國昌到時就無法躲在「立委保護傘」下，檢方要辦就更方便，除非柯文哲廢除該條款，但柯文哲大概也對疑似曾派人偷拍過自己的黃國昌心存芥蒂。

近日有網友在Threads上留言「不要再丟柯文哲的臉了！把黨主席的位子還給柯文哲！」，沒想到竟釣出麥玉珍回覆，「懂中文的人還講錯話，要和你說明：柯文哲永遠是台灣民眾黨『柯文哲創黨主席』是唯一的、永遠無人取代。現在台灣民眾黨主席是『黃國昌主席』，知道了嗎？懂中文的人要一個字、一個字念才更了解喔，謝謝支持。」

麥玉珍的回覆曝光後，引發網友討論，但幾乎都是吐槽聲音，「不是，有人看得懂這位火龍果走私者在講什麼嗎？你還是打越南文，我們自己用Threads的翻譯年糕就好，這樣絕對比你打中文還要通順」、「他不是說還給柯文哲嗎？我才要問妳懂中文嗎？」、「到底洗咧公沙小？想到納稅每月要給妳20萬元就覺得幹」、「我以為打字會好一點，想不到比你講中文還難受」、「連文法都分不清楚就別自己打了吧，國小生國語都比你好」。

有網友要黃國昌把黨主席還給柯文哲，釣出麥玉珍回覆，卻被酸沒人能看懂她打的中文。（圖翻攝自Threads）

