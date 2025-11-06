澎湖縣議會開議 空運一票難求成會期焦點

澎湖縣長陳光復到議會施政報告。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣議會第20屆第6次定期會今（6）日起開議到12月4日，縣長陳光復施政報告，以攜手打造「全齡關懷、世代共好」的幸福澎湖為主題。為期一個月的會期，空運機票一票難求、澎湖第3家航空公司、花火節無人機表演凸槌問題將成為討論重點。

議長陳毓仁特別點出今年花火節無人機表演因故取消，提醒品牌信譽不能輕視；另外，在推動秋冬各項活動吸引遊客的同時，班機無法增加或擴大，造成澎湖對外交通往返都一票難求，這是合作與配套不足，請澎湖縣政府充分橫向溝通，通力合作。同時質疑縣長陳光復信誓旦旦第3家航空公司，現在進度為何？

澎湖縣長陳光復依慣例向議會施政報告，他說，上任近3年來，致力打造「全齡關懷、世代共好」的幸福澎湖。上任初縣府承擔高達17億元公債，秉持「開源節流、積極爭取」原則，並將地方稅收6億元全用於社會福利與民生政策，3年內達成「零債務」目標，並獲中央肯定。在《今周刊》「2025永續城市SDGs大調查」中，澎湖榮獲「最佳育兒友善城市獎」。

議員蘇育德公開肯定陳光復縣長及其團隊的施政表現，榮獲《今周刊》頒發的「2025年最佳育兒友善城市獎」，展現縣府致力於營造友善育兒環境的努力與成果。但建議社會住宅包租代管盡速上線，降低年輕人的負擔。議長陳毓仁、副議長藍凱元則關心秋冬機票一票難求問題。

澎湖縣議長陳毓仁主持澎湖縣議會定期大會開議。（澎湖縣議會提供）

