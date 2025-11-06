為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    澎湖縣議會開議 空運一票難求成會期焦點

    2025/11/06 17:03 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣長陳光復到議會施政報告。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復到議會施政報告。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣議會第20屆第6次定期會今（6）日起開議到12月4日，縣長陳光復施政報告，以攜手打造「全齡關懷、世代共好」的幸福澎湖為主題。為期一個月的會期，空運機票一票難求、澎湖第3家航空公司、花火節無人機表演凸槌問題將成為討論重點。

    議長陳毓仁特別點出今年花火節無人機表演因故取消，提醒品牌信譽不能輕視；另外，在推動秋冬各項活動吸引遊客的同時，班機無法增加或擴大，造成澎湖對外交通往返都一票難求，這是合作與配套不足，請澎湖縣政府充分橫向溝通，通力合作。同時質疑縣長陳光復信誓旦旦第3家航空公司，現在進度為何？

    澎湖縣長陳光復依慣例向議會施政報告，他說，上任近3年來，致力打造「全齡關懷、世代共好」的幸福澎湖。上任初縣府承擔高達17億元公債，秉持「開源節流、積極爭取」原則，並將地方稅收6億元全用於社會福利與民生政策，3年內達成「零債務」目標，並獲中央肯定。在《今周刊》「2025永續城市SDGs大調查」中，澎湖榮獲「最佳育兒友善城市獎」。

    議員蘇育德公開肯定陳光復縣長及其團隊的施政表現，榮獲《今周刊》頒發的「2025年最佳育兒友善城市獎」，展現縣府致力於營造友善育兒環境的努力與成果。但建議社會住宅包租代管盡速上線，降低年輕人的負擔。議長陳毓仁、副議長藍凱元則關心秋冬機票一票難求問題。

    澎湖縣議長陳毓仁主持澎湖縣議會定期大會開議。（澎湖縣議會提供）

    澎湖縣議長陳毓仁主持澎湖縣議會定期大會開議。（澎湖縣議會提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播