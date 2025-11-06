為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    領普發現金「做1事」小草喊要氣死青鳥 網笑翻：會先笑死

    2025/11/06 17:29 即時新聞／綜合報導
    小草將普發的一萬元拿來繳黨費，引發熱議。（取自Threads）

    全民普發一萬元上路，已有不少民眾前往登記領錢。一名民眾黨支持者在網路上發文稱，已經將一萬元拿來繳交黨費，並聲稱要「氣死青鳥」，貼文一出引發熱議，不少網友留言表示：「會先笑死。」

    一名小草昨日在Threads上發文表示：「終身黨員有什麼福利我不知道，我存粹想要氣死青鳥。」文中並附上繳款明細，證明他已經繳納一萬元黨費給民眾黨。根據台灣民眾黨官網資訊，黨員每年繳納之常年黨費為新台幣500元，而一次繳納一萬元者，即為終身黨員。

    文章PO出後引發熱議，目前已有超過50萬次瀏覽，並有超過3500則留言。不過，看起來留言網友並未生氣，反而紛紛笑稱：「我很好奇，你為什麼覺得你把拿到手的一萬塊，丟去青鳥眼中的詐騙集團，青鳥的反應會是氣死而不是笑死」、「我是不知道你會先氣死青鳥，還是氣死你爹娘，他們把你養這麼大，你把錢拿去孝敬別人的老北」。

    還有網友表示：「支持每個草都這樣做」、「看你這樣我很開心」、「我不是青鳥，我猜青鳥應該會覺得很好笑」、「青鳥應該是會笑死不會氣死」、「青鳥不會笑死，但是覺得你笨死」、「黃國昌、陳智函、許甫笑得很開心」。

