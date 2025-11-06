許智傑發表首支政策影片 打造高雄智慧港找回世界第三大港榮景

許智傑對高雄港有許多想法。（許智傑團隊提供）

高雄市長民進黨黨內初選參選人許智傑今端出首支政策牛肉影片，主打從高雄港為出發點，利用AI、5GAIoT技術實現遠端無人化貨櫃裝卸、智慧監控系統提升港口作業效能與安全性，打造「高雄智慧港口」，讓高雄找回世界第三大港榮景。

許智傑指出，他對高雄的想法、擘劃在心中已有一個宏觀藍圖，未來將陸續針對高雄各區域的發展規劃、問題節點向高雄市民好友們逐一報告。

首支政策從高雄港談起，他認為高雄港曾位居世界第三大港，是高雄在經濟發展上的重要基礎，而目前正是高雄轉型智慧城市的重要時刻，所以高雄港也要搭上AI應用的這班列車。

他宣示若當選市長，將延續推動利用AI、5GAIoT技術實現遠端無人化貨櫃裝卸、智慧監控系統提升港口作業效能與安全性，希望將高雄港轉型為「高雄智慧港口」，提升高雄港的貨櫃轉運競爭力。

除重視貨運貨櫃的經濟發展提升高雄港的貨櫃轉運競爭力之外，在國際觀光上高雄港也能夠成為發展觀光產業的重要關鍵，透過旅運中心做為國際旅運的重要樞紐，不僅可吸引國際郵輪將高雄當作母港、擴大國際郵輪旅遊產業、爭取定期國際郵輪航線，為高雄從空中、以及從海上帶來刺激消費的經濟動能！並讓每一個到高雄的旅客，都可以看見咱高雄的美麗！

許智傑強調，期盼高雄港未來將成為亞洲前往世界各地的重要跳點口岸，不僅是從經濟、從觀光，世界各地的大船將入高雄港，咱尚愛的所在即將再度起飛！

