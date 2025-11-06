2028會不會用？ 黃暐瀚曝國民黨過去大選有「勝利方程式」！

資深媒體人黃暐瀚。（資料照）

國民黨主席由鄭麗文當選後，國民黨的兩岸路線備受關注。媒體人黃暐瀚指出，1996年李登輝走「反共」路線，結果拿下54%選票當選總統；2008年馬英九宣布「不統」，拿了765萬票，得票高達58%。黃表示，過去李登輝反共、馬英九不統，贏得了總統大選。未來2028，國民黨還用不用過去的「勝選方程式」，有待觀察。

黃暐瀚今日在臉書發文表示，鄭主席選舉期間與當選之後的談話，有明顯的差別，靈活度極大。一來2026縣市長選舉主軸不在兩岸議題；二來藍營兩岸路線未來很可能還有修正的空間，所以他先不論述鄭主席的路線，只談國民黨「過去的做法」。什麼叫過去的做法？黃暐瀚說，就是1996年民選總統以來，國民黨打贏總統大選的「勝選方程式」。

請繼續往下閱讀...

黃暐瀚指出，1996李登輝走反共（反侵略）路線，1994年修憲改為「總統直選」、1995年李登輝到美國康乃爾大學演說「中華民國在台灣」之後，兩岸關係急速緊張，文攻武嚇一直不斷。當時李登輝與連戰參選第一次民選總統，文宣如下：「中共對台文攻152次，軍事武嚇7次，拒絕中共文攻武嚇，請投給2號，李連配」。結果李登輝拿下581萬 54%的選票，當選總統。

黃暐瀚說，2008馬英九則是宣稱不統（反對反分裂國家法）。2005年3月14日，中共通過「反分裂國家法」，明確遏制台獨，促進國家統一。當時的國民黨群起反對，反對中共的「反分裂國家法」，強調台灣的前途，必須由台灣人民自己決定。文宣寫的是：「捍衛中華民國的主權、不統不獨不武、推動兩岸和平。」結果馬英九拿了765萬票，得票比58％，至今無人能超越。

黃暐瀚最後表示，主觀的認定，你我有異；但客觀的事實，那就無需爭論。過去李登輝反共、馬英九不統，贏得了總統大選。未來2028，國民黨還用不用過去的「勝選方程式」？有待觀察。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法