為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蘇巧慧出戰新北市長 江怡臻要求表態財劃法、核電議題

    2025/11/06 16:13 記者黃政嘉／新北報導
    立委蘇巧慧將出戰新北市長，新北市議員江怡臻要蘇巧慧對新北關鍵議題表態。（資料照）

    立委蘇巧慧將出戰新北市長，新北市議員江怡臻要蘇巧慧對新北關鍵議題表態。（資料照）

    民進黨選對會昨建議徵召立委蘇巧慧出戰新北市長，新北市議員江怡臻今表示，要選市長的蘇巧慧應針對新北關鍵議題清楚表態，像蘇巧慧反對國民黨團的財劃法版本，那「妳的版本？」江另稱中央政府剋扣計劃性補助款252億元，蘇巧慧會捍衛黨意或新北市民權益？江認為要選市長的人，應說出自己主張。

    江怡臻稱，國民黨團去年積極推動通過財劃法，替新北市爭取每年新增407億元的統籌分配款，但包括蘇巧慧在內，民進黨團不惜暴力抗爭反對，後來是看到民意不站在民進黨那邊，又改口說自己支持修法，但反對國民黨團的版本。

    江怡臻說，如今蘇巧慧是要選市長的人，總該清楚交代了吧？新北市增加財源，「妳到底是支持還反對？反對國民黨版本，那妳的版本呢？」

    江怡臻稱，民進黨中央政府不甘心財劃法修正，還稅於地方，於是剋扣計劃性補助款252億元，其中用於新北捷運建設的補助約90億元，可能影響到三鶯線、土城樹林線與林口輕軌等重大建設。

    江怡臻也稱，蘇巧慧一向支持非核家園，堅決反對核電重啟，認為核廢料無解，甚至批評新北市長侯友宜轉向擁抱核電。但如今，台電已說核二、核三具備重啟條件，評估報告也已送進了經濟部，她質疑蘇巧慧「要摸摸鼻子轉向？還是反對到底？」

    新北市議員彭一書則表示，蘇巧慧從頭到尾都支持財劃法修法，而且新北應該拿最多，是立法院國民黨團總召傅崐萁亂修財劃法，還出大烏龍，有345億因此發不出來，要中央幫忙擦屁股；至於非核家園，民進黨和蘇巧慧的態度一直很清楚，只要沒辦法處理核廢料，就不該拿民眾安全來賭。未來能解決核廢料和核電安全的核電，蘇巧慧也不反對。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播