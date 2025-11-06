徐巧芯酸賴清德「基層軍人大多討厭你」 網怒列加薪事實打臉嗆爆

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖造成嚴重災情，國軍第一時間投入救援行動，總統賴清德4日前往北部救災部隊慰問官兵，感謝他們在艱難環境下全力搶救，並稱所有軍種都是「黑暗騎士」，是花蓮「重生的光」；今年增加100多億元為國軍加薪，未來每一年都要讓大家無後顧之憂。不過，國民黨立委徐巧芯卻發文批評賴清德與行政院長卓榮泰，聲稱「我就直說了，基層軍人大多很討厭你」，引發大批網友反嗆。

徐巧芯近日在「Threads」發文表示，「賴清德說感佩國軍怎樣又怎樣，卻不管自己的行政院長不依法行政，直接不編列軍人加給的提升法案。從軍需採購亂象到阻擋軍人權益，我就直說了，基層軍人大多很討厭你。」

請繼續往下閱讀...

但貼文一出立刻掀起反彈，不少網友留言怒嗆「我們也很討厭你啊，就沒看你檢討過自己」、「我基層軍人，我更討厭妳900芯，一個習慣為難公務員耍官威的太妹立委，真的走到哪被嫌到哪！」、「我就直說了，基層人民大多，很討厭妳」、「我家族內就我知道的有5個基層軍人，5個沒有表態討厭賴總統，但5個都表明很討厭妳。」

也有人指出，「賴清德總統早在4月就已經為國軍加薪，114年國軍調薪2次！民進黨執政共幫軍公教加薪6次，但是國民黨馬英九只加1次。」並質疑徐巧芯「現在急著跳出來指責卓榮泰院長國軍加薪『不編預算』，是在急什麼？怕國民黨只做秀愛國軍被拆穿？！」

賴清德總統4日前往桃園武漢、龍駒及龍蟠營區勗勉北部地區救災部隊，先後前往陸軍特戰指揮部、33化學兵群、53工兵群感謝國軍拯救生命並協助災民重建家園。（總統府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法