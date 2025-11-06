逾60年桃園南門市場燒毀 議員：應盤點全市市場電線消防配置

桃園市桃園區南門市場5日遭遇祝融，議員黃瓊慧要求市府盤點全市市場的電線配置、消防設備與逃生動線，防範悲劇再度發生。（讀者提供）

桃園市桃園區南門市場5日遭遇祝融，議員黃瓊慧表示，南門市場歷史悠久，許多攤商血本無歸，實在非常讓人難過，這裡承載了許多桃園人從小到大的回憶，看攤商掉著眼淚收拾殘局，我們都能感同身受，繼環中市場後火災又發生在南門市場，顯示傳統市場的消防與電力安全仍有隱患，市府應盤點全市市場的電線配置、消防設備與逃生動線，防範悲劇再度發生。

黃瓊慧說，南門市場自治會將在7日召開第一次專案會議，要求市府經發局一定要出席，聆聽攤商的實際需求，給予最實際的協助，也建請經發局成立「專責窗口」，專案處理南門市場災後應變的各項事宜，包含原地原址重建藍圖、緊急中繼市場的地點及方案，並且編列專案災後救助金，依據各攤受損程度給予攤商補助，協助他們渡過眼前的難關。

黃瓊慧指出，年關將至，許多老闆因一把惡火被迫無法繼續做生意，桃市府應投入實際且具體的資源來協助攤商。

