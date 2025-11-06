鄭麗文延攬哈佛正妹博士任國際部主任 董佳瑜曾支持郝龍斌

國民黨新任國際部主任董佳瑜。（取自董佳瑜臉書）

國民黨中央今天發布新人事，國民黨國際部主任由黨代表董佳瑜接任。1995年生的董佳瑜，外形亮眼，畢業於紐約大學，並赴英國劍橋大學讀碩士，再取得美國哈佛大學法學博士，除了具黨代表身分外，過去曾在國民黨國際部擔任近一年的助理主任，特別的是她在國民黨主席選舉期間支持郝龍斌，這次受人推薦被黨主席鄭麗文延攬為國際部主任。

前台北市黨部主委黃呂錦茹今年2月曾在台北市黨部新春團拜上向大家介紹董佳瑜，有意要董參選台北市議員；而過去也傳出董佳瑜有意選舉，所以從美國返台。不過，由於董佳瑜已接下黨職，目前了解是暫時沒有選舉計畫。

不過，國民黨主席選舉期間，董佳瑜曾經在自己的臉書粉絲團上幫郝龍斌催票，表示自己對郝的印象是專業、理性，埋頭做事，不追聲量、不做表面，卻總默默把事情做到最好，作為一名青年黨代表，在這次選舉一起工作的過程中，更被郝龍斌的認真與對細節的堅持感染。強調青年世代的選擇，就是國民黨未來的選擇，支持相信青年的黨主席，4號郝龍斌。

