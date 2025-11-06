民眾黨劍指新北市長、議員選舉！藍白合底線在哪？侯友宜這樣回

新北市長侯友宜今日赴新北市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

2026年新北市長選戰因民眾黨立委暨黨主席黃國昌有意參選而受矚，日前黃國昌也表態如經公正比較，國民黨籍台北市副市長李四川較強他願輔選。新北市議員劉美芳今（6）日質詢新北市長侯友宜表示，黃國昌已提出4名黨員參選新北市議員，藍白競合，勢必影響藍營議員得票，合作底線在哪？侯友宜說，認真踏實做事就會獲得肯定。

劉美芳說，根據目前各界民調，即便是立場偏向民進黨的機構所做結果，均為李四川優於蘇巧慧與黃國昌，而新任國民黨主席鄭麗文已經表態，新北市長人選非國民黨籍不可，在市長選舉中，藍白還有談判空間嗎？

侯友宜表示，他黨言論不予置評，人人都有各自的人生規劃，希望大眾一起為市政努力，歡迎願意為新北做事的人爭取，也希望有意參選者了解新北、市民需求，進而爭取市民認同才是要務，他剩下400多天任期，唯一目標就是全心市政，讓新北更加安居樂業，下一棒接手可以延續。

劉美芳進一步指出，民眾黨除黃國昌想選市長，也有4名黨員想選新北市議員，藍白面臨競合關係，「藍白合」底線在哪？合作又競爭是否感到矛盾？

侯友宜則回應，認真踏實做事，一定會獲得大眾肯定，可以理解每個人面對自己的選舉都有壓力，但市政做好，選民一定會買單。

