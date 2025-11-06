為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    美圖秀秀雪景特效恐洩資！蔡依橙示警：中共的台灣人資料庫更完整了

    2025/11/06 16:27
    波特王嘗試用美圖秀秀AI功能，沒想到與習近平、賴清德一同被視為敏感訊息。（擷取自potterking712/Threads）

    波特王嘗試用美圖秀秀AI功能，沒想到與習近平、賴清德一同被視為敏感訊息。（擷取自potterking712/Threads）

    中國修圖軟體「美圖秀秀」近日推出「雪地三格照」特效，掀起一波社群熱潮，讓不少人不出門也能拍出唯美雪景。不過醫師蔡依橙提醒，看似無害的修圖行為，其實可能讓個資外洩，「中共的台灣人民資料庫，又更完善了一些」。

    蔡依橙今（6）日在臉書粉專發文表示，最近很多人透過美圖秀秀製作自己的雪地美圖，但當波特王試圖使用自己的照片時，系統竟跳出「涉及敏感信息」警示，連中國國家主席習近平、台灣總統賴清德等人的照片也同樣遭到拒絕。他認為，這個雪地美圖不僅會蒐集人臉，也知道這臉是誰，並迅速比對出結果以及對照禁止名單。

    蔡依橙警告，上傳自己照片的每個人，都親手送給了中共，自己的清楚照片，以及個人訊息的對應。根據APP的權限，連你人在哪裡、活動範圍、周邊景象、環境收音，都是可能被儲存的。中共的台灣人民資料庫，又更完善了一些。這幾乎達到東德『史塔西』情報機構等級的偵防，只是換了一個包裝成無害的修圖App形式。

    另外他也提到，有類似情報問題的，還有運動相機領域，包括360全景相機。尤其最近廣告很大的兩大家，其中一家就是因為協助監控中國人民，以及與解放軍的深度關連，而被美國制裁。而另一家雖然沒有被公開制裁，但請注意，美圖秀秀也不是被制裁的公司喔。

    蔡依橙補充，現在的運動相機都有雲端功能，相當於你邊走路邊運動，邊幫中共收集台灣各地的全景影像，「他知道你是誰，你跟誰常在一起，你的家人有誰，你會出現在哪裡、你喜歡哪種運動、你過怎樣的生活。」

    最後，蔡依橙指出，承平之時，或許覺得沒什麼，但這些都是滲透工作或特務很喜歡的資訊。戰爭開始，這些資訊會怎麼用，就不好說了，「你把自己放在進攻方的角度，或者滲透小組的角度，會不會覺得這些資訊很好用？」

