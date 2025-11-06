救國團推修「黨產條例」護產 葛永光透露：鄭麗文允全力支持

立法院長韓國瑜6日在立法院接見救國團全國各縣市主任委員一行。（記者叢昌瑾攝）

立法院長韓國瑜下午接見救國團全國各縣市主任委員一行，救國團主任葛永光致詞時表達希望立法院能協助處理「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第四條修正草案」（國民黨立委游顥提案），讓救國團能夠排除在國民黨附隨組織之外，並希望本會期能夠三讀通過。

黨產條例第四條定義之黨產條例適用組織，包括： 一、政黨：指於中華民國七十六年七月十五日前成立並依動員戡亂時期人民團體法規定備案者。 二、附隨組織：指獨立存在而由政黨實質控制其人事、財務及業務經營之法人、團體或機構；曾由政黨實質控制其人事、財務及業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離政黨實質控制之法人、團體或機構。「但曾隸屬於國家者，不在此限」。游顥在第二項提案增加「但曾隸屬於國家者，不在此限」，把救國團排除在國民黨附隨組織之外。

請繼續往下閱讀...

救國團主任葛永光表示，今天上午救國團開工作會報，討論黨產條例的修正，其中最重要的一條就是當初成立時是政府組織，希望能夠排除在黨產條例之外，因為既然是政府組織，怎麼會是國民黨的附隨組織呢？所以這個邏輯是非常清楚的。

葛永光說，為了這個案子，他們已拜會過國民黨團總召傅崐萁、書記長羅智強，他們對救國團的支持都是非常正面的 ；此外，之前也拜會過前民眾黨主席柯文哲，柯特別跟他說，「救國團形象很好，我們全力支持」 ，所以他們拜會民眾黨主席黃國昌時，民眾黨好幾個委員在場，有些也跟救國團有密切的關係，他們也都表示全力來支持救國團。

葛永光也透露，今天上午他們開工作會報時，國民黨新任的主席鄭麗文也特別來參加，她並在現場公開的宣示，「國民黨對於救國團在立法院的修正，他們也全力的支持」。葛說，這個提案比較簡單，就是涉及到救國團本身而已，而且救國團成立時是政府組織，法院都認定過了，「所以我們希望這個會期能夠全力的通過」。

葛永光說，他們今天也特別拜會韓國瑜，請韓院長能夠協助他們推動這個法案。不過，韓國瑜致詞時隻字未提是否協助通過該法案，僅感念過去救國團對於青年朋友的照顧。

今天與會的國民黨立委張嘉郡表示，救國團跟我們就是一家人，我們會共同支持，一起討論；許宇甄也說，他和黃建賓都在內政委員會，黨產條例他們會盡力去努力，還救國團一個公道；黃建賓也說，接下來還有很多挑戰耀加油，希望屬於我們的正義可以回到救國團身上。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法