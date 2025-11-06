為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國台辦FB喊「台胞來中國很安全」！慘被台灣網友灌爆：信你個鬼

    2025/11/06 16:09 即時新聞／綜合報導
    中國國台辦昨日聲稱，無論辦證或入出境，都不會在證件做任何標記。（取自國台辦臉書）

    中國日前宣布自11月20日起，可簽發「一次有效台胞證」口岸範圍，由現有58個增至100個。中國國台辦昨日聲稱，無論辦證或入出境，都不會在證件做任何標記，國台辦還在臉書發文高喊「台胞來大陸很便利也很安全！」不過文章一PO出立刻遭上千網友灌爆喊：「信你個鬼！」

    中國國台辦發言人張晗昨日表示，如果台灣同胞沒有提前辦理台胞證，想來一次「說走就走的旅行」，只要帶上自己的「台灣地區出入境證件」和「身分證」，就可以從世界各地乘坐飛機、輪船直抵中國，在入境口岸提交辦證申請，30分鐘內即可拿到一張一次入出境有效台胞證。

    國台辦昨日晚間也在臉書粉專「國務院台辦發言人」轉發相關影片，並表示「台胞來大陸很便利也很安全」。結果文章一出，立刻遭到上千則留言灌爆。不少網友再提藝人于朦朧疑案表示：「自家藝人在大陸被弄死，誰去大陸等於找死」、「你說安全自己不覺得好笑嗎！」

    也有其他網友留言：「我聽妳在鬼話連篇」、「我信妳個鬼」、「去了會不會被偷器官？」、「安全個屁！」、「不敢去，怕變成人體標本」；律師黃帝穎也留言表示：「很安全，但要被安全幾年就難說了。李明哲講言論自由，在世界民主各國很常見，但在中國就被安全了五年。」

