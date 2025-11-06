為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白反年改修法拚12月三讀 行政院：恐增現職人員離退誘因

    2025/11/06 15:37 記者鍾麗華／台北報導
    藍白停止公教年金相關修法，力拚12月三讀闖關，行政院人事行政總處給予福利處長陳素枝今（6）日在院會後記者會表示，恐增加現職人員離退誘因。（行政院提供）

    藍白停止公教年金相關修法，力拚12月三讀闖關，行政院人事行政總處給予福利處長陳素枝今（6）日在院會後記者會表示，退休人員如取消停止調降替代率、隨現職待遇調整，退休人員跟現職人員的所得會越來越接近，進而增加現職人員離退誘因，建議從繳費義務跟累計給付的平衡性來探討問題較為妥適。

    國民黨團提出停止公教年改的相關修法，重點包括：退休所得替代率不再調降、退休所得隨在職人員調薪而調整，或按消費者物價指數（CPI）累計成長率調整。相關修法已完成初審，全數保留送出委員會，預計1個月冷凍期過後，交付院會表決拚三讀創關。

    行政院發言人李慧芝指出，2018年展開年改以來，政府持續挹注退撫基金，目前已達2590億元，公教退撫基金原訂會在2049、2045年用完；如果現在停止調降所得替代率，公教退撫基金分別會提前在2042年和2040年用完。

    陳素枝說，此次修法也盼月退休金能隨現職人員待遇調整，但現行「退撫法」已有調整機制，若消費者物價指數成長率（CPI）累積達到正負5%時就能啟動調整，每4年也會定期檢討，若要恢復月退休金隨現職調整，就會造成雙重調整機制，也對基金造成雙重負擔，加重財務缺口。

    針對在野期盼月退休金直接按CPI成長率調整，陳素枝表示，現職人員跟退休人員給予應有不同的制度設計，現職待遇調整除了考慮消費者物價指數，也要考量政府財務負擔、民間薪資水準，及工作辛勞成果展現，種種因素下不見得會每年調整。

    她舉例，以2024年為例，去年公教現職人員調薪4％，而當年CPI成長率為5.51％，按照當前提案，退休金就要調5.51％，對現職人員相當不公平，提案不該成立。

